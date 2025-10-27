Журналист объяснил, почему продолжает это общение.

Скандальный журналист Дмитрий Гордон рассказал о своей дружбе с россиянами. Он отметил, с кем поддерживает отношения после начала полномасштабного вторжения.

В частности, интервьюерка Алина Доротюк расспросила Дмитрия об общении с российским рэпером Моргенштерном, у которого он ранее брал интервью и называл "умным парнем".

"Я не хочу подставлять его, потому что поддерживать со мной отношения людям с российским паспортом сегодня очень опасно", - отметил он.

Гордон поделился, что сейчас на постоянной основе поддерживает связь с тремя гражданами РФ, двое из которых продолжают жить в России. По его словам, он гордится дружбой с этими людьми, ведь они систематически поддерживают Украину.

"Их трое. Двое из них живут на территории России. Один - нет. Не встречался с ними ни разу за это время, разговаривал по телефону. Они все оказались настоящими людьми. Один из них поддерживает Украину настолько, что я каждый раз прошу его этого не делать, потому что его могут просто бросить за решетку. Он живет в России. А это прекрасный человек. Я горжусь тем, что мы дружим 26 лет. Другие двое ненавидят Путина и войну и поддерживают Украину", - отметил журналист.

Он также отметил, что во многих людях разочаровался во время войны, ведь они активно поддерживают политику Путина:

"К сожалению, многие люди из тех, с кем я дружил, и поддерживал отношения, разделилась на три лагеря. Первые стали врагами Украины и занимаются просто подхалимством к Путину и участвуют в войне против Украины на стороне России. Вторые поддерживают Украину, а третьи поддерживают Украину, но молча, потому что боятся".

