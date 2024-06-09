Актер говорит, что хочет в будущем вернуться домой.

Украинский актер Дмитрий Ступка, который сейчас живет в Америке, рассказал о хейте в соцсетях.

В частности, 37-летний говорит, что ему пишут много негативных комментариев относительно жизни за границей во время войны. Однако он не хочет постоянно кому-то что-то объяснять.

"Я настолько к этому уже привык. Даже до полномасштабной войны постоянно приходили на мои страницы люди, которые находили что там похейтить, написать оскорбительное. И актер не такой, и не так играю, и не то делаю, и не так живу.... Это уже давно тянется, еще дедушке моему писали когда-то "поклонники". И папе писали", - рассказал Ступка в интервью изданию OBOZ.UA.

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И добавляет, что критика недоброжелателей особо не влияет на его жизнь сейчас.

"Как к этому отношусь? Мне все равно, честно говорю: "У каждого своя доля и свой путь широкий", как писал Тарас Шевченко. Никто не может рассказать, как мне жить и что мне делать. Это моя жизнь. Сам прокладываю свою дорогу. А кто там что думает - это их личное мнение, я на это повлиять не могу. Поэтому просто не обращаю внимания, по крайней мере стараюсь".

По словам Дмитрия, он приехал в Америку с семьей еще до начала войны.

Затем с женой Полиной Логуновой они приняли решение развестись. Поэтому Ступка хотел вернуться домой, но не успел долететь до Украины.

"Купил билет домой на 23 февраля 2022 года. Когда летел в Стамбул, где была пересадка на Киев, прочитал в соцсетях, что началась война. Домой я уже не долетел - небо закрыли", - добавил он.

Напомним, недавно Дмитрий Ступка рассказал, как завершилось для отца скандальное ДТП.

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