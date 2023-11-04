По словам блогера, он не может четко и быстро разговаривать, хоть и мозг работает нормально.

Блогер и телеведущий Богдан Буше рассказал, как чувствует себя во время обострения редкой болезни - синдрома Гийена-Барре.

В Instastories Богдан рассказал, что чувствует онемение конечностей, расфокусировку зрения и плохую координацию движений. Блогер также кратко пояснил, что сейчас его состояние подобно алкогольному опьянению. Единственное, что его сознание не изменено, а мозг способен нормально работать.

Кроме того, Буше признался, что после длительного перерыва зашел в TikTok и был поражен тем, как пользователи комментируют новость о его редком заболевании.

"Состояние не 10 из 10. Помни об эффекте бумеранга", - написал ему один из пользователей.

"Тогда, по его же логике, увидимся завтра на соседних койках в палате. А состояние действительно не 10 из 10", - ответил Буше.

В то же время блогер поблагодарил всех, кто волнуется за его здоровье: "А вам спасибо за поддержку и теплые слова. Вообще, эта ситуация показала, насколько велик у меня социальный капитал, потому что х*йни в своей жизни никому не делал".

Что предшествовало

Шутка о "10 из 10" не случайно задела блогера. В одном из выпусков YouTube-шоу "мекнул - спрашивайте" Богдан Буше вместе с Позитивом и Владимиром Остапчуком обсудили волосы на теле женщин.

"Без депиляции она не может быть 10 из 10" - высказался Буше.

Эти высказывания спровоцировали тогда сексистский скандал.

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