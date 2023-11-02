Богдану Буше пока не становится лучше.

Ведущий программы "Хто зверху?" Богдан Шелудяк, более известный как Богдан Буше, рассказал о проблемах со здоровьем. Он перестал нормально передвигаться, говорить ему очень сложно.

Вчерашнее утро, по словам Богдана, началось ужасно. Он плохо себя чувствовал и не мог сам ходить. Поэтому близкие отвезли его в больницу, где у него диагностировали "синдром Гийена-Барре". Загвоздка этого синдрома в том, что имунная система разрушает нервную систему.

"Вчера мне подтвердили диагноз "синдром Гийена-Барре". В большинстве случаев он излечим, но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализуя. Да, я тоже в а*уе, потому что случай один на миллион, а это лишний раз доказывает, что я еще тот везунчик, несите лотерейный билет", – подписал видео Шелудяк.

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Он добавил, что уже второй день находится в больнице. Ему ставят капельницы, но пока ему лучше не становится.

Чем известен Богдан Шелудяк

Популярным в Украине он стал после съемок в сериале "Киев днем и ночью". Затем он начал развивать свой блог.

В 2023 году Шелудяк стал соведущий шоу "Хто зверху?" Теперь он вместо Сергея Притулы ведет программу вместе с Лесей Никитюк.

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