Знаменитость поделилась ситуацией, в которую недавно попала.

Украинская блогерша Рамина Эсхакзай рассказала о ситуации, в которую недавно попала за границей. Она была в общественном месте, где услышала русскую речь от девушек, находившихся рядом.

Рамина подумала, что они из России, поэтому максимально старалась показать, что не рада их видеть и слышать, однако потом поняла, что ошиблась.

"З0 минут стояла около девушек, которые общались на русском без украинского акцента. Я максимально показывала пренебрежение, кривила лицо, думала, как удержать себя, чтобы не сказали чего-то плохого. Рядом стоял поляк и кривил лицо, переглядываясь со мной. Но на словах "пойдем в Киеве в классное заведение" я попустилась. Это наши украинки", - вспомнила Рамина у себя в блоге.

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Она призвала украинцев, которые выехали за границу, общаться на своем родном языке, чтобы их не путали с россиянами.

"Вы знаете, что я общаюсь на русском в быту достаточно много. Но находясь за границей - только украинский и английский. Даже в рамках собственной безопасности. Можно нормально отхватить за русский", - сказала Рамина.

Что известно о Рамине

До начала полномасштабной войны Рамина вела свой канал наYouTube под названием "Ходят слухи". Женщина записывала интервью с блогерами, ведущими, музыкантами и другими медийными личностями.

После 24 февраля она плавно перевела свой контент на более общественно востребованный - начала записывать интервью с пленными, военнослужащими, ездить на передовую и т.п.

Сама Эсхакзай ранее общалась на русском, но теперь почти весь ее контент выходит на украинском языке.

Напомним, Рамина Эсхакзай шокировала подробностями о мужчине, который ей угрожал.

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