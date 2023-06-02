Как оказалось, на него было открыто не одно уголовное дело.

На днях блогерша Рамина Эсхакзай попала в неприятную ситуацию. Во время воздушной тревоги она припарковалась в неположенном месте и отправилась в укрытие, а когда вышла оттуда, увидела, что ее автомобиль забирают на штрафплощадку. В этот же момент к ней подошел неизвестный. Вероятно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Тот начал оскорблять ее. Рамину напугало еще и то, что у неизвестного был пистолет.

2 июня программе "Сніданок з 1+1" блогерша рассказала, что установила личность обидчика. Зовут его Игорь Козик. Как оказалось, на него открыт ряд уголовных дел. Так, мужчина - злостный неплательщик алиментов. Кроме того, его судили за нанесение телесных повреждений.

"Вы видели, что этот человек был с оружием. Он унижал мою честь и достоинство. Я об этом написала заявление в полицию. Этот мужчина - Козик Игорь Александрович 1979 года рождения. По нему открыт ряд уголовных дел и ни одно дело не доведено до конца, поскольку присутствует коррупционная составляющая. В 2021 году вместе с другими лицами нанес телесные повреждения Павлу Б. В результате возбуждено уголовное производство. Злостный неплательщик алиментов. Имеет задолженность по алиментам 300 тысяч грн. Его лишили разрешения на оружие, но он продолжает противозаконно носить его с собой", - сказала в эфире Эсхакзай.

Она предположила, что ни одно из дел не было доведено до конца, поскольку там присутствует коррупционная составляющая. Кроме того, отец Козика помогает армии, поэтому сын может прикрываться его репутацией.

Напомним, блогершу Рамину "бомбануло" из-за пародии на ее интервью с Лободой.

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