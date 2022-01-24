Супермодель призналась, что из-за своей зависимости начала отменять встречи с друзьями.

25-летняя американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид призналась, что страдала от алкогольной зависимости и рассказала о борьбе с этим недугом.

Звезда показов Dior и Bulgari в откровенном интервью изданию InStyle призналась, что очень любила алкоголь и страдала от этого.

"Я выпила свою долю алкоголя. Я любила алкоголь, и дошло до того, что я даже начала, знаете ли, отменять вечеринки и встречи с друзьями, так как мне казалось, что я не смогу себя контролировать", — объясняет модель.

Читайте такжеГрудь выпадает: известная супермодель примерила мини-бикини от бренда своей конкурентки (фото)Она добавила, что только после того, как ее врач провел сканирование мозга и показал влияние алкоголя на него, "поднять стакан" стало "намного труднее".

"Я больше не испытываю потребности в алкоголе, потому что знаю, как буду себя чувствовать в три ночи, когда проснусь в состоянии тревоги и начну вспоминать, что я сказала кому-то пять лет назад после окончания старшей школы. В сущности, алкоголь не приносит ничего, кроме боли и стресса, а удовольствие от него мимолетно", - рассказала модель.

Белла утверждает, что уже полгода почти не пьет алкоголь.

Напомним, ранее признанная самой красивой женщиной в мире супермодель Белла Хадид попала на обложку японской версии модного журнала Vogue и была раскритикована.

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