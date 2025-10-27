Девочке резко стало плохо.

Известная украинская актриса Анна Кошмал напугала поклонников кадрами из "скорой" вместе с маленькой дочкой. Впоследствии, она рассказала, что случилось.

Звезда поделилась с подписчиками в Instagram, что пережила тяжелую ночь. Кошмал была на гастролях в Виннице, а когда вернулась домой заметила, что 7-месячная дочь плохо себя чувствует. Родителям малышки даже пришлось вызывать скорую помощь.

"Это нам с Софией не спится и мы катаемся ночью на карете скорой помощи", - написала Анна.

Она также показала, как добиралась с крохой в больницу в 4 утра.

Позже Кошмал вышла на связь и объяснила, что у Софийки возникла серьезная аллергическая реакция, сопровождавшаяся сыпью и рвотой. Сейчас девочке уже легче, но она еще остается под наблюдением врачей.

"У Фифи произошла острая аллергическая реакция вчера поздно вечером. Хуже всего, что мы не знаем из-за чего... По телу крапивница и была сильная рвота, много раз, не могла есть... Сейчас все хорошо, мы под наблюдением, потому что аллергия очень опасная штука", - поделилась актриса.

Напомним, что 31-летняя Анна Кошмал замужем и воспитывает двоих детей. Кроме. 7-месячной Софии, у нее есть старший сын-второклассник Михаил. К слову, ранее актриса рассказала, как мальчик адаптировался к школе.

