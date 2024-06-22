Певица посвятила пост своим детям.

Известная украинская певица Анастасия Приходько впервые за долгое время поделилась семейным контентом. Артистка растрогала кадром с 3-летним сыном Лукой.

Знаменитость показала, как они вместе проводят выходные. На редком фото, которое Анастасия опубликовала в своем Instagram, заметно, что звездная мамочка и мальчик решили прогуляться на природе. В частности, они показались на лавандовом поле и, вероятно, катались на велосипеде.

Лука позировал на камеру в белой футболке, голубых штанах и камуфляжной кепке. Зато Приходько примерила розовую футболку и черные лосины. Мальчик внимательно рассматривал белый велосипед пока мама держала его.

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В подписи к фотографии исполнительница обратилась к своим детям. Она в очередной раз выразила свою любовь к ним.

"Дети - это счастье, дети - это радость. Дети - наше все! С ними мы понимаем, что такое настоящее счастье. А счастье, непременно существует. Я очень хорошо его знаю: его смех, цвет его глаз, размер ножки. И они каждый день называют меня мамой! Это мои дети, которых я очень люблю!" - написала Анастасия.

К слову, кроме Луки, Приходько воспитывает еще двоих детей: 14-летнюю дочь Нану и 9-летнего сына Гордея. Девочка родилась в первом браке певицы с абхазским бизнесменом. Однако их отношения длились недолго, и в 2013 году пара развелась.

Позже артистка вышла замуж за мужчину Александра, с которым была знакома еще со школы. У супругов в 2015 году родился сын Гордей, а через 6 лет - Лука. В конце весны многодетная мамочка перевезла детей в Киев, потому что раньше они жили за городом.

Напомним, ранее Анастасия Приходько пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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