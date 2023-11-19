Украинская певица Настя Приходько рассказала, почему ее муж не пошел воевать на фронт. По ее словам, он многодетный отец, поэтому закон ему позволяет не брать в руки оружие.
"Он многодетный отец. Сейчас, как есть, мы в рамках закона. Мы остаемся здесь. Что будет потом, я не знаю. Мы никуда не едем", – сказала Приходько в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".
Певица добавила, что они с супругом не планируют выезжать за границу. Единственное - они могут вывезти детей.
Приходько отметила, что Украина - это ее земля, а быть на чужбине она не хочет. Поэтому вопрос эмиграции она даже не рассматривает.
"Я не покину Украину, как бы ни было тяжело. Я могу детей вывезти, я могу это сделать, чтобы сохранить им жизнь, потому что для каждой мамы самое главное - это дети. Я хочу, чтобы мы остались, чтобы наши ребята как можно быстрее добились победы, я верю в нашего президента, я верю в наших людей, я верю в ВСУ. Кроме Украины, у меня ничего нет, я хочу быть здесь", - подытожила артистка.
Напомним, ранее Настя Приходько призналась, как поправилась.