По ее словам, закон позволяет ему не быть мобилизированным.

Украинская певица Настя Приходько рассказала, почему ее муж не пошел воевать на фронт. По ее словам, он многодетный отец, поэтому закон ему позволяет не брать в руки оружие.

"Он многодетный отец. Сейчас, как есть, мы в рамках закона. Мы остаемся здесь. Что будет потом, я не знаю. Мы никуда не едем", – сказала Приходько в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

Певица добавила, что они с супругом не планируют выезжать за границу. Единственное - они могут вывезти детей.

Видео дня

Приходько отметила, что Украина - это ее земля, а быть на чужбине она не хочет. Поэтому вопрос эмиграции она даже не рассматривает.

"Я не покину Украину, как бы ни было тяжело. Я могу детей вывезти, я могу это сделать, чтобы сохранить им жизнь, потому что для каждой мамы самое главное - это дети. Я хочу, чтобы мы остались, чтобы наши ребята как можно быстрее добились победы, я верю в нашего президента, я верю в наших людей, я верю в ВСУ. Кроме Украины, у меня ничего нет, я хочу быть здесь", - подытожила артистка.

Напомним, ранее Настя Приходько призналась, как поправилась.

Вас также могут заинтересовать новости: