Захарова обвиняет певицу в лицемерии.

В Российской Федерации уже отреагировали на заявления певицы Аллы Пугачевой, которая покинула страну из-за нападок на ее семью.

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя пропагандистским СМИ новое интервью 76-летней певицы, обвинила ее в лицемерии:

"Вы знаете, есть произведение, которое так и называется, которое потом стало расхожей фразой, называется "Ярмарка тщеславия", а это "базар лицемерия".

Интервью Аллы Пугачевой

В первом за много лет интервью певица, среди прочего, рассказала об обстоятельствах отъезда ее семьи из России в 2022 году и своем отношении к кремлевскому режиму.

Видео дня

По ее словам, в том феврале она поехала на лечение в Израиль и планировала вернуться домой, но в России начали критиковать ее семью. Когда первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко спросил Пугачеву, чем она недовольна, она ответила так:

"Я могу отказаться от всего, все пережить и все мимо ушей пропустить, но меня очень волнует вседозволенность в сторону нашей семьи".

Кириенко успокоил ее, однако уже через несколько дней ее мужа Максима Галкина, который откровенно высказался против войны, признали в России "иноагентом". Тогда Пугачева задумалась о будущем своих детей в этой стране.

Реклама

Также певица заявила, что выступает против войны и потерь с обеих сторон. Она призналась, что раньше была "в восторге" от кремлевского правителя Путина и даже считала его своим кумиром, но все изменилось после крушения подводной лодки Курск.

"Я думала, сейчас прибежит из Сочи всех утешать, а он не приехал. Ты не представляешь, как мне жаль, что это все происходит. Потом все кончится снова, нормально все будет, а? А людей уже не вернешь. Поломанные судьбы. Беда", - добавила она.

Вас также могут заинтересовать новости: