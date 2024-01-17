Мужчина уверяет, что Наталья будет замечательной мамой.

Первый продюсер Натальи Могилевской и ее бывший возлюбленный Александр Ягольник рассказал, как отреагировал на новость об удочерении детей певицей. Об этом он сказал в интервью для OBOZ.UA.

Мужчина подчеркнул, что поддерживает решение звезды.

"Я всегда рад, когда у Натальи что-то хорошее происходит в жизни, особенно в такой важной сфере, как семья. Любой женщине хочется реализовать свои материнские чувства", - сказал Александр.

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Он также добавил, что предчувствовал это событие.

"Я признаюсь, так себе и думал и чувствовал, что в конце Наталья остановится на том, чтобы усыновить кого-то. И сейчас очень радуюсь тому, как сложилась судьба", - ответил Ягольник.

Мужчина также упомянул интересный факт из биографии Натальи, что у нее уже был опыт материнства. Когда-то женщина помогала в воспитании сразу троих детей своему бывшему - бизнесмену Егору Долинину. Поэтому Ягольник не сомневается, что певица будет хорошей мамой для девочек.

"Думаю, что из Могилевской выйдет замечательная мама и свое желание материнства она реализует в полной мере. Кроме того, у нее был уже определенный опыт воспитания девочек", - подчеркнул продюсер.

Напомним, недавно Наталья Могилевская рассказала об удочерении двух девочек Софии и Мишель. Лица дочерей она не показывает, чтобы у них не было стресса. Также у Натальи есть любимый Валентин, с которым она и воспитывает детей.

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