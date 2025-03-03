Александр Кварта - украинский певец, известный по участию в шоу "Україна має талант" и песней "Сеньорита, я влюблен".

Александр Кварта - украинский артист, который стал известным благодаря участию в различных талант-шоу. Его харизматичность и особый музыкальный стиль, в частности, в песне "Сеньорита, я влюблен", сделали его популярным певцом в Украине и за ее пределами.

УНИАН подготовил материал о пути исполнителя к славе, его участии в талант-шоу, личной жизни и чем он сейчас занимается.

Детство Кварты

Звезда родился в Ахтырке Сумской области. 47-летний Александр получил образование в музыкальной школе, занимался балетом и был участником драматического кружка. Высшее образование артист получил в Харьковском национальном педагогическом университете, а до этого учился в Лебединском педучилище. Кварта делал первые шаги в музыке еще во времена студенчества. Он еще тогда писал песни и исполнял их на публике.

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Жизнь в России и участие в талант-шоу

Свои первые композиции Кварта написал на русском языке. На некоторое время он забыл о музыке, и четыре года работал в школе. Однако со временем желание стать артистом взяло верх, и он решил принять участие в проекте "Караоке на Майдане", ведущим которого был Игорь Кондратюк.

Тогда ему не удалось пройти в финале, из-за чего он решил попробовать свои силы и в "Україна має талант". Зажигательный трек и харизматичность Александра поразили не только публику, но и жюри. На проекте певец получил настоящую популярность, хотя и не стал его победителем.

Через несколько лет исполнитель принял участие в Нацотборе на Евровидение. В 2011 году ему не удалось представить Украину на международной арене, поскольку его обошла певица Мика Ньютон, которая отправилась на конкурс в Германию.

Был период в жизни знаменитости, когда он жил в стране-агрессоре. Тогда артист считал, если "тебя услышат в Москве, то и станешь популярным в Украине". Поэтому он решил продолжить обучение в РФ и поступил в Московский государственный университет культуры и искусств. Обучение длилось недолго, всего три месяца, после чего Кварта понял, что не получил новых и интересных знаний.

В 1997 году украинец написал песню "По дороге к солнцу". С ней он выступил на конкурсе российской певицы Аллы Пугачевой - "Радио Алла". Уже через 13 лет артист от брата узнал, что после этого примадонна исполняла его трек на концерте.

"С одной стороны, была радость, а с другой - как же я? Я тоже пел эту песню. А теперь получается, что не Пугачева поет мою, а я - ее? Позвонил в Москву, ее агент заключил со мной договор на авторское право. Мне выплатили гонорар - несколько тысяч долларов. Это стало солидным вкладом в нашу первую машину", - поделился Кварта в интервью для OBOZ.UA.

Личная жизнь Кварты

Александр состоит в браке с женщиной Ольгой. Пара закрутила роман после участия в одном из музыкальных фестивалей в Харькове. Избранница артиста была танцовщицей. Увидев ее, он сразу влюбился, после чего они больше не расставались. Женщина даже разошлась со своим предыдущим бойфрендом ради Кварты, и они заключили официальный брак.

Именно она повлияла на возвращение исполнителя из России в Украину. В свое время женщина также жила в РФ, но настояла на их переезде на родину.

Деятельность Кварты во время полномасштабной войны

Во время АТО артист поддерживал украинских военных, выступая с концертами на фронте. В начале полномасштабного вторжения Александр вместе с семьей находился в Харькове. Он признавался, что до последнего не верил в возможность большого наступления.

Сегодня музыкант вместе с женой и сыновьями живет в Ивано-Франковске, однако их родные остаются в Харькове, который ежедневно подвергается вражеским обстрелам. Его брат пополнил ряды Нацгвардии и сейчас защищает Украину на передовой.

Во время войны певец решил перевести на украинский свой хит "Сеньорита, я влюблен". Трек получил новое звучание и стал еще более популярным среди украинцев.

Чем сейчас занимается Кварта

Знаменитость сейчас активно участвует в благотворительных концертах в поддержку ВСУ. Недавно он даже выступил на Нацотборе на "Евровидение-2025". В составе украинской группы Badstreet boys он исполнил трек "Eurosong". В дополнение, исполнитель работает над возрождением старинных казацких песен, поскольку поставил себе цель сохранить украинское культурное наследие.

Напомним, ранее стало известно, куда исчезла и где живет "ревизорка" Ольга Фреймут. Ведущая уже несколько лет живет за границей. Она ушла с украинского телевидения и открыла собственный бизнес за пределами Украины.

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