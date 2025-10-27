Виталий Теплюк попросил поддерживать его мать.

Украинский ведущий и актер Виталий Теплюк, который играл в сериалах "Великі Вуйки", "Клятва врача" и в других кинокартинах, сообщил о мобилизации.

Об этом 35-летний мужчина написал в своем Facebook.

"Друзья, я мобилизован", - лаконично отметил Виталий.

В комментариях под постом актер обратился к своим подписчикам с просьбой поддержать его мать.

"Друзья, кто знает, поддерживайте мою маму", - написал Теплюк.

К слову, ранее Виталий рассказывал, что его забрали в территориальный центр комплектования в Киеве.

"Забрали в ТЦК. Голосеевский. Просто, пусть это будет здесь. Живите жизнь, мои друзья! Всем мира и добра", - отмечал мужчина.

Напомним, ранее украинский актер театра и кино Евгений Ламах сообщил о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас он проходит военную подготовку. Также автор и исполнитель песен Александр Кварта мобилизовался несколько месяцев назад.

"Всем моим подписчикам желаю как можно быстрее мирного неба. А я буду поддерживать вас уже из рядов Вооруженных сил Украины. На радость всем, кто писал, почему я не в окопе, знайте: я уже почти в окопе. И на радость всем моим друзьям - я жив и здоров. И я продолжаю петь только самые позитивные песни. Слава Украине", - писал Александр.

