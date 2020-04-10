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Абсолютно голая: Ольга Куриленко показала пикантное фото

10:50, 10 апреля 2020
Звезды
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Ольга Куриленко / Instagram

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Пикантное фото актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке знаменитость позирует в образе русалки. Куриленко совершенно без одежды, а все пикантные места прикрыты нарисованными волосами. 

Поклонники явно оценили эксперимент актрисы. Они тут же засыпали ее комплиментами: "Очень красиво", "Чистая красота", "Как теперь спать спокойно после такой фотографии? Вы очень красивая", "Великолепное фото".

Как сообщал УНИАН, недавно Ольга Куриленко поборола коронавирус. Актриса рассказала, что в первые дни болезни «лежала пластом» с высокой температурой.

Куриленко позировала в образе русалки / Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

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Теги: #Ольга Куриленко топлес