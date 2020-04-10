Абсолютно голая: Ольга Куриленко показала пикантное фото

Голливудская актриса с украинскими корнями сфотографировалась в образе русалки.

Украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко снялась абсолютно голой.

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Пикантное фото актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке знаменитость позирует в образе русалки. Куриленко совершенно без одежды, а все пикантные места прикрыты нарисованными волосами.

Поклонники явно оценили эксперимент актрисы. Они тут же засыпали ее комплиментами: "Очень красиво", "Чистая красота", "Как теперь спать спокойно после такой фотографии? Вы очень красивая", "Великолепное фото".

Как сообщал УНИАН, недавно Ольга Куриленко поборола коронавирус. Актриса рассказала, что в первые дни болезни «лежала пластом» с высокой температурой.