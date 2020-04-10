Абсолютно голая: Ольга Куриленко показала пикантное фото
10:50, 10 апреля 2020Звезды
1491 0
Голливудская актриса с украинскими корнями сфотографировалась в образе русалки.
Ольга Куриленко / Instagram
Украинская "девушка Бонда" Ольга Куриленко снялась абсолютно голой.
Читайте такжеПолуобнаженная супермодель Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера (фото)
Пикантное фото актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке знаменитость позирует в образе русалки. Куриленко совершенно без одежды, а все пикантные места прикрыты нарисованными волосами.
Поклонники явно оценили эксперимент актрисы. Они тут же засыпали ее комплиментами: "Очень красиво", "Чистая красота", "Как теперь спать спокойно после такой фотографии? Вы очень красивая", "Великолепное фото".
Как сообщал УНИАН, недавно Ольга Куриленко поборола коронавирус. Актриса рассказала, что в первые дни болезни «лежала пластом» с высокой температурой.
Куриленко позировала в образе русалки / Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter