цей матеріал доступний українською

Куриленко поделилась, почему рассказала в сети об инфицировании COVID-19

21:50, 26 марта 2020
Звезды
563 0
Instagram Ольга Куриленко

Об этом актриса написала в Instagram.

Читайте такжеПисатель Борис Акунин заразился коронавирусом

«Когда у меня появились первые симптомы, и уже вскоре почувствовала резкое ухудшение, самое последнее, чего я хотела, это сидеть в соцсети и сообщать кому-то об этом», – написала она.

Куриленко заверила, что в первые дни «лежала пластом» с высокой температурой и «в основном спала, поэтому не могла даже по телефону говорить».

После подтвержденного диагноза ее друзья настояли рассказать об этом подписчикам. В конце концов, Куриленко решилась и поделилась историей, чтобы помочь другим инфицированным в борьбе с коронавирусом.

Сейчас звезда поборола вирус.

Как сообщал УНИАН, в Нью-Йорке в возрасте 69 лет скончался американский актер Марк Блум из-за осложнения от коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Ситуация с коронавирусом из Китая в мире
Теги: #Ольга Куриленко топлес#коронавирус