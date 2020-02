Пышнотелая модель Эшли Грэм показала себя без макияжа

Звезда продемонстрировала, как выглядит утром, став матерью.

Известная американская рlus-size модель Эшли Грэм показала лицо без макияжа.

Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram-stories.

"My new morning look", – написала звезда, добавив хештег "momlife". Судя по сообщению, именно такой вид имеет Эшли Грэм теперь утром в свои материнские будни.

Напомним, недавно Эшли Грэм стала матерью. 18 января в семье модели и ее мужа родился ребенок, о чем сообщила сама Грэм в своем Instagram-stories.

Будучи уже на поздних сроках беременности, модель позировала обнаженной.