Пышнотелая модель Эшли Грэм родила первенца (фото)
09:57, 21 января 2020Звезды
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Еще будучи беременной, модель рассказала, что ждет мальчика.
Эшли Грэм родила / instagram.com/ashleygraham
Известная американская рlus-size модель Эшли Грэм родила первенца.
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О том, что в семье модели и ее мужа Джастина Эрвина 18 января родился ребенок, сообщила сама 32-летняя звезда в своей Instagram-stories.
"В 18:00 в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку в это невероятное время", - написала звезда.
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