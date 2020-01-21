Пышнотелая модель Эшли Грэм родила первенца (фото)

Еще будучи беременной, модель рассказала, что ждет мальчика.

Известная американская рlus-size модель Эшли Грэм родила первенца.

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О том, что в семье модели и ее мужа Джастина Эрвина 18 января родился ребенок, сообщила сама 32-летняя звезда в своей Instagram-stories.

"В 18:00 в субботу наша жизнь изменилась к лучшему. Спасибо за всю вашу любовь и поддержку в это невероятное время", - написала звезда.

Ранее скандальная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото с отдыха в Пхукете.