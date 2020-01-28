Концертов не будет: знаменитая дочь Пугачевой сломала ногу (фото)

По словам Кристины Орбакайте, у нее диагностировали перелом лодыжки.

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте, которой в мае исполнится 49 лет, сломала ногу.

Об этом она сообщила в Instagram во вторник, 28 января.

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«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы», - написала Орбакайте.

По словам артистки, у нее диагностировали перелом лодыжки.

Орбакайте пожаловалась, что ей запретили наступать на ногу минимум шесть недель.

«К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку», - отметила 48-летняя дочка Пугачевой.

Поклонники Кристины Орбакайте пожелали ей скорейшего выздоровления, а также попросили беречь себя и провести время с родными.

Кристина Орбакайте - дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Она снималась в таких фильмах, как «Чучело», «Фара» и «Любовь-морковь».

Как сообщал УНИАН, Кристина Орбакайте редко экспериментирует с внешностью. Но певица решила удивить поклонников и опубликовала фотографии, на которых предстала в непривычном образе. Не все оценили преображение артистки.