Концертов не будет: знаменитая дочь Пугачевой сломала ногу (фото)
Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте, которой в мае исполнится 49 лет, сломала ногу.
Об этом она сообщила в Instagram во вторник, 28 января.
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«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы», - написала Орбакайте.
По словам артистки, у нее диагностировали перелом лодыжки.
Орбакайте пожаловалась, что ей запретили наступать на ногу минимум шесть недель.
«К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу! Надеюсь на понимание и поддержку», - отметила 48-летняя дочка Пугачевой.
Поклонники Кристины Орбакайте пожелали ей скорейшего выздоровления, а также попросили беречь себя и провести время с родными.
Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы🤷♀️ Перелом лодыжки 🦶Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку 🙏❤️ #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #слюбовьювдуше
Кристина Орбакайте - дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Она снималась в таких фильмах, как «Чучело», «Фара» и «Любовь-морковь».
Как сообщал УНИАН, Кристина Орбакайте редко экспериментирует с внешностью. Но певица решила удивить поклонников и опубликовала фотографии, на которых предстала в непривычном образе. Не все оценили преображение артистки.