Концертов не будет: знаменитая дочь Пугачевой сломала ногу (фото)

Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы🤷‍♀️ Перелом лодыжки 🦶Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку 🙏❤️ #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #слюбовьювдуше

