"Как поймать жар-птицу": Шнуров показал свою жену (фото)
13:50, 15 января 2020Звезды
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C поэтессой Ольгой Абрамовой музыкант Сергей Шнуров сыграл свадьбу в 2018 году.
Сергей Шнуров / фото УНИАН
Скандально известный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров показал свою жену.
Новую фотографию Шнуров опубликовал в Instagram.
На фото Шнуров тянет свою руку к жене Ольге Абрамове, которая стоит на палубе яхты. К фотографии Сергей Шнуров также написал стихотворение:
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«Как поймать Жар-птицу,
И не уколоться.
С жадностью напиться
Из любви колодца.
Огненные перья
Запалят свечу.
Подкрадусь как зверь я,
И пощекочу».
Напомним, с поэтессой Ольгой Абрамовой музыкант Сергей Шнуров сыграл свадьбу в 2018 году.
Как сообщал УНИАН, скандально известный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
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