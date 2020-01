"Как поймать жар-птицу": Шнуров показал свою жену (фото)

Как поймать Жар-птицу, И не уколоться. С жадностью напиться Из любви колодца. Огненные перья Запалят свечу. Подкрадусь как зверь я, И пощекочу.

