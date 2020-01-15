"Как поймать жар-птицу": Шнуров показал свою жену (фото)

C поэтессой Ольгой Абрамовой музыкант Сергей Шнуров сыграл свадьбу в 2018 году.

Скандально известный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров показал свою жену.

Новую фотографию Шнуров опубликовал в Instagram.

На фото Шнуров тянет свою руку к жене Ольге Абрамове, которая стоит на палубе яхты. К фотографии Сергей Шнуров также написал стихотворение:

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«Как поймать Жар-птицу,

И не уколоться.

С жадностью напиться

Из любви колодца.

Огненные перья

Запалят свечу.

Подкрадусь как зверь я,

И пощекочу».

Напомним, с поэтессой Ольгой Абрамовой музыкант Сергей Шнуров сыграл свадьбу в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, скандально известный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.