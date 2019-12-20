"Надо ж*пу голую выкладывать": Панин снова шокировал "перевоплощением" в женщину (фото)
Скандальный актер Алексей Панин возмутился тем, что все только и обсуждают личную жизнь актеров, назвав таких людей неинтеллигентными.
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Соответствующий пост актер Панин разместил на своей странице в Instagram.
“Все очень любят обсуждать, кто с кем спит, как тра****ся, сколько пьёт и что нюхает. Мой мозг отказывается понимать, почему это происходит и что движет этими людьми. Может быть, они глупые, может быть, невоспитанные, а может просто потому, что они злые. В любом случае, это не важно. Важно то, что когда человеку нужна помощь, эти люди резко куда-то пропадают», - написал Алексей Панин.
Любимому актеру Путина пользователи сети с радостью ответили:
«Надо жопу голую выкладывать, чтобы обратили внимание»;
«Чем более примитивный человек, тем больше его интересуют примитивные вещи) Еда, тр*х, драка и т.д»;
«Колхоз. Скучный савдеповский дешёвый колхоз», - писали в комментариях Алексею Панину пользователи сети.
В ответ Алексей Панин рассказал подписчикам, кто такие интеллигентные люди.
"Интеллигентные люди не интересуются личной жизнью актёров. Они смотрят фильмы и ходят в театры", - написал актер Панин
Все очень любят обсуждать кто с кем спит, как трахается, сколько пьёт и что нюхает. Мой 🧠 мозг отказывается понимать почему это происходит и что движет этими людьми. Может быть они глупые, может быть невоспитанные, а может просто потому что они злые. В любом случае это не важно. Важно то что когда человеку нужна помощь эти люди резко куда-то пропадают. ПОЖАЛУЙСТА ПОСМОТРИТЕ ОДНО ИЗ НЕДАВНИХ ВИДЕО КОТОРОЕ Я ВЫКЛАДЫВАЛ НА СВОЕЙ СТРАНИЦЕ. ПОМОГИТЕ ДЕВОЧКЕ ❗️👉 @sofia_life_sd 👱🏻♀️ #АлексейПанин #Панин #помогите #помощь #помощьдедям
Как сообщал УНИАН, скандальный актер Алексей Панин попал за решетку в Санкт-Петербурге.