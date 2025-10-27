Обе тайны касаются романтических чувств к другим людям.

Здоровые отношения держатся на ежедневном выборе. Мы часто повторяем, что честность - это основа доверия, и это правда, но у каждого правила есть исключения.

Как пишет в своей колонке для Forbes американский психолог Марк Траверс, есть вещи, которые лучше оставить при себе - не из лжи, а из заботы о спокойствии и стабильности в паре. По его словам, речь идет о таких двух темах:

1. Прошлые романтические связи

Как объясняет исследование в журнале Social Media + Society, реакция ревности к бывшим, даже если те не имеют никакого отношения к нынешней жизни, является естественной. Этот феномен называется "ретроактивная ревность" - чувство, возникающее, когда мы узнаем о романтическом прошлом партнера.

Исследование показывает, что такая информация может:

уменьшать ощущение близости;

делать отношения менее "особенными";

вызывать нежелательные сравнения и ревность.

Даже если ваш партнер пытается быть "выше этого", слушать подробности прошлого в большинстве случаев болезненно. По словам Траверса, нет никакой практической причины возвращаться к старым историям. В лучшем случае это вызовет неловкость, в худшем - спор, которого можно было бы избежать. Если прошлое не влияет на настоящее - оставьте его в тишине.

2. Симпатия к другим людям, если вы не планируете действовать

Даже в самых крепких парах случается так, что кто-то вызывает короткое восхищение или любопытство. Это нормально. Мы не теряем способность замечать привлекательных людей только потому, что находимся в отношениях. Главное - как мы на это реагируем.

Исследование 2025 года в журнале Personal Relationships хорошо демонстрирует это. Исследователи наблюдали за 567 людьми, которые находились в моногамных отношениях и имели "краш" на кого-то вне их. Результаты показали, что кратковременные симпатии почти не вредят отношениям, если между партнерами есть доверие и эмоциональная близость. Решающим фактором было не наличие "краша", а общее качество отношений.

Другими словами, если у вас гармоничная пара, одиночные вспышки симпатии не разрушают связь. А вот если в отношениях уже есть напряжение, даже незначительный флирт может стать трещиной. Откровенное признание в подобном чувстве, как правило, не облегчает вину, а лишь переносит тревогу на партнера, провоцируя недоверие.

