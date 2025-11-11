Независимо от интенсивности чувств, чувство безопасности и автономии должно оставаться приоритетом.

Американский психолог Марк Треверс назвал два признака, что кто-то может быть тайно вами одержим. В своей статье для Forbes он объяснил, что разница между увлечением и одержимостью заключается в границах.

"Здоровое увлечение предполагает восприятие другого как самостоятельной и отдельной личности. Но когда увлечение переходит в навязчивую форму, ситуация становится гораздо более дискомфортной", - отметил Треверс.

Психолог добавил, что такую одержимость называют "лимеренцией" и упомянул об исследовании 2015 года, которое выделило несколько признаков, характерных для людей, испытывающих ее:

навязчивые и повторяющиеся мысли;

эмоциональные перепады, зависящие от взаимности чувств;

физиологические реакции, схожие с проявлениями зависимости.

При этом психолог назвал два признака тайной одержимости, подтвержденные и другими исследованиями:

Этот человек знает больше, чем должен. Исследование, опубликованное в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience, показало, что люди, испытывающие страстную любовь, чаще и лучше запоминают информацию, связанную с объектом любви, по сравнению с информацией о друзьях или нейтральными событиями. Если кто-то способен вспомнить мелочи, о которых вы почти не упоминали, вероятно, это связано с их сильным интересом и вниманием. Их "ментальная база" о вас необычно богата. Однако есть разница между внимательностью и тем, когда человек действует на основе информации, полученной не напрямую. Если вы уверены, что не делились деталями, а он все равно их использует - это может быть признаком нездоровой одержимости.

Этот человек копирует ваши интересы и поведение. Один из самых заметных признаков романтической фиксации - когда человек начинает "вращаться вокруг вас". Он увлекается вашими хобби, вкусовыми предпочтениями, кажется, что его интересует все, что делает вас вами. Исследования в журнале Journal of Personality and Social Psychology называют это "эффектом хамелеона" -подсознательной тенденцией повторять жесты, манеры или речь другого человека. Это делает социальное взаимодействие более гармоничным и сближающим. Проблема возникает, когда подражание выглядит чрезмерным или искусственным. Если человек кардинально меняет стиль, круг общения или поведение, чтобы отражать вас, это может быть признаком нездоровой зависимости, а не искренней привязанности. Когда человек копирует вас до такой степени, что теряет чувство собственной личности, динамика перестает быть романтической и становится зависимой.

"Здоровое влечение оставляет пространство для индивидуальности. Кто-то может часто думать о вас, но не превращает свою фиксацию в вашу обязанность. Если же поведение нарушает ваши границы или создает дискомфорт - это сигнал, что одержимость стала нездоровой. Независимо от интенсивности чувств, ваше чувство безопасности и автономии должно оставаться приоритетом", - констатировал психолог.

