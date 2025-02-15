Подобрав правильный уход и место в доме можно заставить долларовое дерево цвести.

Замиокулькас, который больше известен как долларовое дерево, является достаточно популярным растением для дома, благодаря своим ярко-зеленым листьям. Его внешний вид прекрасно освежает интерьер, особенно учитывая, что при хорошем уходе, он способен вырастать до гигантских размеров.

Замиокулькас - пересадка и удобрения

Многие задаются вопросом, как и когда можно пересадить замиокулькас, однако не менее важно, куда вы хотите его переместить. Горшок должен быть немного больше предыдущего и иметь отверстия для дренажа. Это позволит ему развивать здоровую корневую систему.

Если не знаете, какая земля нужна для замиокулькаса, то ориентируйтесь на pH 6.0-7.0. Он прекрасно будет себя чувствовать в нейтральном или слегка кислом грунте.

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Как пересадить замиокулькас:

извлекаем его из горшка;

осматриваем корни - там не должно быть повреждений или гнили;

убираем с корней остатки старого грунта;

если надо - подрезаем корни и обрабатываем их;

переносим растение в новый горшок;

распределяем корни и грунт вокруг них, слегка прижимаем;

поливаем растение и оставляем для адаптации.

После пересадки замиокулькас обязательно порадует вас ростом и новыми листьями. Это растение не требует регулярных удобрений, но подпитка поможет поддержать его здоровье и внешний вид.

Для удобрений выбирайте фазу активного роста - это весна или лето. Вносить подкормку стоит ежемесячно или раз в 8 недель. Ему подойдут удобрения суккулентов или комнатных растений.

Подпитывая свой цветок следуйте инструкции на упаковке, а также следите за внешним видом замиокулькаса. Если его листья начнут увядать, желтеть или на краях станут коричневым, то возможно вы переборщили. Стоит либо уменьшить количество удобрений или разбавлять их водой.

Замиокулькас - уход, которые требуется

Теперь рассмотрим, как сделать, чтобы замиокулькас был густой и цвел. В домашних условиях добиться этого не так уж и просто, ведь нужно удовлетворить все его потребности.

Во-первых, ему нужно много яркого света. Поэтому выбирается самое светлое место в квартире, где есть непосредственный доступ к солнцу.

Вовремя удобряйте растение и поливайте. Конечно, оно может выжить и со скудным поливом, но цветов вам не даст. Нужно поддерживать умеренное увлажнение земли.

Кроме того, у вас дома должно быть тепло. Если вы соблюли все условия, но цветения так и не дождались, хорошая новость в том, что у вас здоровый замиокулькас, который хорошо себя чувствует.

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