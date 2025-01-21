Рассказываем, что можно посадить рядом со смородиной, чтобы отпугнуть тлю, способную погубить урожай.

Смородина больше остальных садовых растений страдает от тли. Эти маленькие и с виду безвредные насекомые чаще всего повреждают белую и красную смородину, но и черной также достается. В результате кусты могут прекратить рост, ягоды - измельчать, а урожая - как не бывало. Так как избавиться от тли нелегко, то ее нужно постараться предупредить. Рассказываем, что посадить рядом со смородиной от тли, а что, наоборот, сажать не стоит.

Какие цветы посадить рядом со смородиной, чтобы отпугнуть тлю

Борьбу с тлей опытные дачники поручают врагам этого насекомого. Проще говоря, привлекают в сад божьих коровок, златоглазок и богомолов. Как это сделать? Например, посадить рядом со смородиной ароматные травы и цветы:

бархатцы;

душицу;

тмин;

тысячелистник;

пижму;

маргаритки;

астры;

ромашку аптечную;

мяту.

Запах этих растений не только привлечет в сад "лучших друзей дачника", но и также отпугнет саму тлю. Пижма, кроме всего, также отвадит огневок.

Видео дня

Какие овощи можно посадить рядом со смородиной от тли

Кроме цветов, возле кустов смородины можно также посадить овощи, которые способны отпугивать тлю. Среди таких:

репчатый лук;

чеснок;

помидоры;

петрушка.

Также можно посеять шпинат и базилик.

Что посадить рядом со смородиной для урожайности и что сажать нельзя

Многие огородники-садоводы не любят, чтобы земля "гуляла", поэтому стараются засадить все свободные места. Однако смородина уживается далеко не со всеми ягодами и кустарниками. Например, малина рядом со смородиной - это плохая идея, малина будет негативно влиять на "соседку". Если говорить о том, можно ли сажать крыжовник рядом со смородиной, здесь тоже ответ отрицательный: у них общие вредители. Не уживаются также вместе черная и белая смородина - они конкурируют за почву и влагу.

Можно ли сажать клубнику рядом со смородиной? Да, допускается посадить клубнику и землянику, также хорошо высадить жимолость рядом со смородиной и йошту - у них одинаковые требования к почве и поливу.

Ранее мы рассказывали, как удобрять золой сад и огород - под какие растения ее нельзя сыпать.

Вас также могут заинтересовать новости: