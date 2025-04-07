Вы сможете получить крепкие и большие луковицы, если будете знать правила.

Как правило, огородники выращивают репчатый лук, тратя на это два сезона. Сначала нужно посеять семена, из которых вырастет севок, а на следующий год посадить его, и только осенью собрать урожай. Но можно ускорить процесс и за один календарный год получить желаемое - узнайте, когда и как сажать лук, чтобы добиться такого результата.

Когда сажать лук семенами или севок - нюансы погоды и календарь

Нет однозначного ответа, когда лучше сажать лук - весной или осенью. Все зависит от целей, для которых вам нужна эта культура, каждая пора года имеет свои недостатки и достоинства. Под зиму лучше высаживать мелкий севок, который не пойдет в стрелку, а весной - крупный, тогда получите хорошие и крепкие головки.

Опытные дачники уже знают, когда садить лук, а новичкам следует запомнить, что температура воздуха не должна быть ниже 2-3 градусов по Цельсию. Хоть культура и нормально переносит холода, лучше дождаться прогрева почвы. Если высеять растение слишком рано, ничего страшного не случится - вы сможете вырастить крупные луковицы, но храниться они будут хуже. Поэтому желательно или дождаться стабильного тепла, или укрывать посадки пленкой.

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Сориентировать огородников, в какие дни приступать к посадочным делам, сможет и лунный календарь- когда сажать лук можно и нельзя. В апреле заниматься посадкой культуры можно с 17 по 22 и с 24 по 22 число, а вот 1, 2, 15, 16 и 30 апреля ничего делать не стоит.

Как правильно сажать лук весной

Существуют два способа посадки лука - семенами и на головку. Если хотите высаживать семена, то берите те, которым не больше двух лет, а еще лучше приобретите свежие. Затем их нужно замочить на сутки, 3-4 раза за это время меняя воду. Если не уверены в качестве посадочного материала, лучше замочить семена в 1% растворе марганца на 45 минут, но для товара из магазина это не обязательно, производители протравливают посевной материал сами.

Перед посевом пленку уберите, семена смешайте с песком, полейте землю теплой водой, сделайте бороздки, учитывая правило о том, на какую глубину сажать лук. Опускать семена в почву нужно не дальше, чем на 1 см, иначе культура не прорастет. В междурядье лучше сохранить расстояние в 15 см.

Таким способом лук высевают в несколько этапов:

при температуре минимум 2-3 градуса "плюс";

при температуре 10-12 градусов "плюс";

при температуре 15 градусов и выше.

Все три посева дадут вам лук-севок, который смело можно высадить в открытый грунт уже весной 2026 года.

Второй вариант, как садить лук - это использовать маленькие луковицы, то есть вместо семян посадить севок. Его можно вырастить самостоятельно заранее или купить в магазине. Важно, чтобы посадочный материал был качественным - без повреждений и признаков гнили. Для посадки севка важна температура, поэтому размещайте культуру в грунте только тогда, когда почва прогреется до 12 градусов как минимум.

У экземпляров, отобранных для посадки, нужно срезать сухой "хвостик" - тогда лук будет расти быстрее. Так же, как и семена, луковицы можно замочить в темно-розовом растворе марганца, чтобы обеззаразить их. Высаживать лук-севок нужно на 10 см вглубь почвы, сохраняя дистанцию в 15 см между рядами. Желательно присыпать грядки древесной золой, и только потом почвой, чтобы помочь растению в развитии.

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