Рассказываем, когда и как сажать тюльпаны осенью - оптимальное время и правила высадки луковиц.

Самые популярные цветы у дачников - тюльпаны - советуют сажать под зиму. Весной тоже можно, но получить в этом случае цветы будет труднее. Давайте разберемся, когда и как сажать тюльпаны, чтобы они удачно перезимовали и порадовали весной.

Когда сажать тюльпаны осенью в Украине

Цветоводы советуют сажать луковицы тюльпанов осенью, а не весной. Дело в том, что на период покоя луковице требуется холод - без него цветок в луковице не сформируется. История с холодильником, где советуют проращивать луковицы до весны, как показывает практика - не всегда работает.

Когда лучше сажать тюльпаны осенью - зависит от региона и погоды. Чаще всего это период, начиная с середины сентября и до середины октября. Чтобы оперделить время более точно, нужно учитывать, что луковичкам цветов для укоренения нужно примерно 4 недели - то есть, высадить их в грунт следует примерно за месяц до наступления устойчивых холодов, иначе они подмерзнут и погибнут.

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Самая оптимальная температура воздуха для посадки луковиц тюльпанов - +10°С.

Случается, что погода капризничает, и морозы наступают раньше предполагаемого срока - в этом случае посадки нужно быстренько замульчировать сухими листьями, компостом или торфом.

Как правильно сажать тюльпаны - правила высадки луковиц

Перед посадкой осмотрите и переберите луковицы: они должны выглядеть здоровыми, плотными, гладкими, без пятен и трещин, не пересушенными. Идеальный диаметр - 3-4 см, можно садить и более мелкие, но цвести они будут, скорее всего, через год. Также перед посадкой луковицы можно продезинфицировать в любом фунгициде - подержать их в нем с полчаса.

Сажают луковицы тюльпанов так:

выбирают солнечное место с рыхлой землей;

луковички высаживают на расстоянии 10-15 сантиметров;

каждую луковицу заглубляют в почву на три ее высоты.

Если грунт тяжелый, тогда сажать нужно на две высоты. Детки луковиц сажают в лунки глубиной примерно 8 см. Также в каждую лунку при посадке советубт внести по 1 ч. л. суперфосфата двойного и древесной золы, перемешав их с грунтом.

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