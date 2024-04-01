Антракноз - это очень распространенное в украинском климате грибковое заболевание растений, признаки которого вы точно видели. Этот грибок очень устойчив ко многим современным препаратам. Вывести его непросто, но постараться стоит - из-за болезни дачники теряют много урожая.
Мы расскажем, чем лечить антракноз у винограда и других культур, чтобы больше никогда не видеть бурые пятна на листьях.
Что такое антракноз
Антракноз - грибковая болезнь, которая может проявиться на любых овощах, фруктах, деревьях и цветах. Споры грибка разносятся с ветром и водой по всему участку и быстро заражают новые культуры, а на растениях могут жить годами.
Симптомы антракноза все видели хоть раз. Листья покрываются маленькими коричневыми точками или большими пятнами. Стебель темнеет, а на плодах появляются темные заражённые участки. Антракноз очень негативно влияет на урожайность, вызывая усыхание и отмирание завязей. Особенно активно грибок распространяется на растениях во влажную погоду. В дождливый год из-за заболевания может пропасть до 70% урожая.
От спор могут пострадать все растения, а чаще всего их находят на винограде, помидорах, огурцах, вишне, клубнике, орехе.
Как часто нужно обрабатывать сад
Однократной обработки в случае антракноза недостаточно. Не надейтесь победить болезнь с первого раза.
Опрыскивать растения противогрибковым средством рекомендуется каждые 7-14 дней. Подробное расписание ищите на упаковке препарата. Для обработки выбирайте такую дату, чтобы в следующие 3 дня не было дождя. Иначе средство смоется осадками.
Препараты от антракноза
Народные средства против этого грибка неэффективны. Лучшие препараты от антракноза - это фунгициды. Ко многим современным наименованиям болезнь устойчива, поэтому средства нужно комбинировать.
Опрыскивать растения начинают, когда температура воздуха не будет опускаться ниже +5°. Вот чем можно обработать участок от антракноза:
- 1%-ый раствор медного купороса - поможет избавиться от спор на кустах и деревьях. Опустите черенки в жидкость на 5 минут, промойте чистой водой и сажайте.
- Бордоская жидкость 1%. Выливайте под стебли пораженных растений в сухую погоду.
- Коллоидная сера. Хорошо подходит для лечения овощей и цветов, но почва на участке не должна быть кислой. На ведро воды берите 50 г серы.
- Фундазол, Нитрофен, Ридомил, Скор, Квадрис, Тиовит Джет - самые популярные фунгициды от антракноза. Разводите согласно инструкции.
При отработке участка не забудьте надеть перчатки и ни в коем случае не превышайте дозировку.
Профилактика антракноза
Эту опасную и живучую болезнь проще не допустить, чем лечить. Поэтому для профилактики грибка соблюдайте такие меры:
- обеззараживайте семена, если собираете их вручную или покупаете на рынке;
- убирайте прошлогодние листья и ягоды с участка;
- компостируйте растения пеплом;
- обрабатывайте спиртом садовые инструменты;
- удобрите грунт - растения на бедной и кислой почве более уязвимы;
- срезайте сильно пораженные участки растений;
- прореживайте листья и крону, срывайте сорняки - антракноз быстрее развивается в затенённых условиях.
Не забывайте также ежегодно опрыскивать сад и огород для профилактики, даже если признаков антракноза не видно. Болезнь может проявить себя только на этапе созревания плодов.