Опасное заболевание антракноз уничтожает до 70% урожая, если не лечить растения.

Антракноз - это очень распространенное в украинском климате грибковое заболевание растений, признаки которого вы точно видели. Этот грибок очень устойчив ко многим современным препаратам. Вывести его непросто, но постараться стоит - из-за болезни дачники теряют много урожая.

Мы расскажем, чем лечить антракноз у винограда и других культур, чтобы больше никогда не видеть бурые пятна на листьях.

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Что такое антракноз

Антракноз - грибковая болезнь, которая может проявиться на любых овощах, фруктах, деревьях и цветах. Споры грибка разносятся с ветром и водой по всему участку и быстро заражают новые культуры, а на растениях могут жить годами.

Симптомы антракноза все видели хоть раз. Листья покрываются маленькими коричневыми точками или большими пятнами. Стебель темнеет, а на плодах появляются темные заражённые участки. Антракноз очень негативно влияет на урожайность, вызывая усыхание и отмирание завязей. Особенно активно грибок распространяется на растениях во влажную погоду. В дождливый год из-за заболевания может пропасть до 70% урожая.

От спор могут пострадать все растения, а чаще всего их находят на винограде, помидорах, огурцах, вишне, клубнике, орехе.

Как часто нужно обрабатывать сад

Однократной обработки в случае антракноза недостаточно. Не надейтесь победить болезнь с первого раза.

Опрыскивать растения противогрибковым средством рекомендуется каждые 7-14 дней. Подробное расписание ищите на упаковке препарата. Для обработки выбирайте такую дату, чтобы в следующие 3 дня не было дождя. Иначе средство смоется осадками.

Препараты от антракноза

Народные средства против этого грибка неэффективны. Лучшие препараты от антракноза - это фунгициды. Ко многим современным наименованиям болезнь устойчива, поэтому средства нужно комбинировать.

Опрыскивать растения начинают, когда температура воздуха не будет опускаться ниже +5°. Вот чем можно обработать участок от антракноза:

1%-ый раствор медного купороса - поможет избавиться от спор на кустах и деревьях. Опустите черенки в жидкость на 5 минут, промойте чистой водой и сажайте. Бордоская жидкость 1% . Выливайте под стебли пораженных растений в сухую погоду. Коллоидная сера . Хорошо подходит для лечения овощей и цветов, но почва на участке не должна быть кислой. На ведро воды берите 50 г серы. Фундазол, Нитрофен, Ридомил, Скор, Квадрис, Тиовит Джет - самые популярные фунгициды от антракноза. Разводите согласно инструкции.

При отработке участка не забудьте надеть перчатки и ни в коем случае не превышайте дозировку.

Профилактика антракноза

Эту опасную и живучую болезнь проще не допустить, чем лечить. Поэтому для профилактики грибка соблюдайте такие меры:

обеззараживайте семена, если собираете их вручную или покупаете на рынке;

убирайте прошлогодние листья и ягоды с участка;

компостируйте растения пеплом;

обрабатывайте спиртом садовые инструменты;

удобрите грунт - растения на бедной и кислой почве более уязвимы;

срезайте сильно пораженные участки растений;

прореживайте листья и крону, срывайте сорняки - антракноз быстрее развивается в затенённых условиях.

Не забывайте также ежегодно опрыскивать сад и огород для профилактики, даже если признаков антракноза не видно. Болезнь может проявить себя только на этапе созревания плодов.

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