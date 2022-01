Свифт потребовала вынесения упрощенного судебного решения - немедленного постановления о том, что она не нарушала авторские права.

Американскую певицу и киноактрису Тейлор Свифт ждет суд присяжных - ее обвиняют в незаконном использовании фрагментов чужого текста.

Претензии к Свифт заключаются в том, что в ее хите 2014 года под названием Shake It Off повторились слова из сингла Playas Gon' Play группы 3LW (3 Little Women, или "Три маленькие женщины"), вышедшего в 2001 году, сообщает Би-би-си.

Оба трека содержат вариации фраз "players gonna play" ("игроки будут играть") и "haters gonna hate" ("ненавистники будут ненавидеть").

Сначала окружной судья Майкл Фицджеральд отклонил иск, заявив, что текст песни слишком банальный, чтобы его защищало авторское право. В своем постановлении он процитировал 13 еще более ранних песен, исполненных другими группами, в которых использовались похожие слова.

"В начале 2000-х годов поп-культура была достаточно напичкана образами игроков и ненавистников, чтобы считать фразы "игроки будут играть" или "ненавистники будут ненавидеть" более креативными, чем "бегуны будут бежать", "барабанщики будут барабанить" или "пловцы будут плавать", - написал Фицджеральд.

"Образ героя произведения, действующего в соответствии со своей сущностью, вовсе не креативен, он банален. Таким образом, обсуждаемые тексты [...] слишком кратки, неоригинальны и некреативны, чтобы опираться на защиту в соответствии с Законом об авторском праве", - сказал судья.

Однако авторы песен Шон Холл и Натан Батлер обжаловали решение окружного суда, и федеральный апелляционный суд его отменил, дело вернули Фицджеральду.

Свифт потребовала вынесения упрощенного судебного решения - немедленного постановления о том, что она не нарушала авторские права, - но получила отказ.

"Несмотря на то, что произведения заметно отличаются, есть и значительные сходства в использовании слов, их последовательности и структуре", - объяснил судья.

"Суд не уверен, что здравомыслящие присяжные не увидят существенного сходства между лирическими формулировками, расположением слов или поэтической структурой этих двух произведений", - добавил он.

Адвокаты Холла и Батлера приветствовали это решение, заявив, что суд поступил правильно.

Дата судебного разбирательства еще не объявлена.

Песня Playas Gon' Play стала для группы 3LW второстепенным хитом. Впоследствии Холл написал и продюсировал песни для Джастина Бибера и "Марун файв", а Батлер работал с "Бэкстрит бойз" и Лютером Вандроссом.

Shake It Off ("Встряхнись") Тейлор Свифт - самый продаваемый сингл в ее карьере, он возглавлял чарты США и занял второе место в Британии, уступив лишь песне "All About That Bass" Меган Трейнор.

