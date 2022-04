2 апреля на благотворительном концерте "Добрый вечер! Мы из Украины" в Польше соберутся известные певцы и комики, чтобы помочь детям Украины.

В субботу, 2 апреля, в 21:00 по киевскому времени состоится благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины", на котором выступят известные певцы и комики. Собранные средства будут переведены в фонд Маши Ефросининой "Фонд Маша" для детей Украины, пострадавших от войны.

Среди звездных участников певцы Монатик, Сергей Бабкин, Alina Pash, Джерри Хейл и комики Евгений Сморигин, Елена Кравец, Дмитрий Танкович, Виктория Булитко, Наталья Гарипова, Максим Коновал, Савьян, Юрий Карагодин.

Благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" будет транслироваться на телеканалах ТЕТ, М1, ТРК "Киев", а также на диджитал-площадках: YouTube-каналах 1+1 и М1, платформах 1+1 video и Киевстар ТВ.

Сцена концерта объединит украинцев и тех, кому Украина стала вторым домом, комиков и музыкантов, которые никогда не выступали в таком составе: но пришло время объединяться и действовать!

Кроме того, выступления украинских артистов и комиков состоятся позже в странах Балтии (22.04 Вильнюс, 23.04 Рига, 24.04 Таллин), Германии, Чехии, Австрии и других странах Европы.

Идейные организаторы: Наталья Гарипова, Елена Кравец, Юрий Карагодин.

Партнеры: концертное агентство "наши люди".

Больше о мероприятии, которое состоится в Польше, и артистов: https://vpiska.pl/myzukrainy.

Чтобы помочь уже сейчас, присылайте средства непосредственно в фонд Маши Ефросининой "Фонд Маша" по реквизитам:

EUR

Название предприятия / Company Name: ФОНД МАША ГО

IBAN: UA273052990000026003006814836

Наименование банка / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code Bank / Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адрес предприятия / Company address: UA 01033 г. Киев ул. Саксаганского Б. 27б кв. 43

USD

Название предприятия / Company Name: ФОНД МАША ГО

IBAN: UA313052990000026002036802057

Наименование банка / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code Bank / Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адрес предприятия / Company address: UA 01033 г. Киев ул. Саксаганского Б. 27б кв. 43

UA

Получатель платежа: ОО ФОНД МАША

Код получателя: 44150335

Название банка: АО КБ"ПРИВАТБАНК"

Счет получателя в формате IBAN: UA193052990000026002036802273