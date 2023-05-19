Украинская певица Инесса Грицаенко, которая является участницей дуэта SESTRA, сделала кавер на песню победительницы Евровидения-2023 Loreen. Она перевела на украинский сингл Tattoo поразила мощным исполнением.
Песня на украинском легко запоминается, ведь в ней достаточно простые, но в то же время милозвучные слова.
"Без тебе вже не можу я,
змінив усе моє життя.
Без тебе далі не піду,
ти на тілі мов тату.
І хай все в світі проти нас,
знаю, настане наш час"
Реакция сети на украинский кавер
- "Песня получилась сильнее, чем у Лорин"
- "Это ужас, как красиво"
- "Сильный голос"
- "Я уже хочу ее скачать"
- "Лучший кавер, который я когда-либо слышала"
- "Это разрыв"
Чем известна Инесса Грицаенко
Инесса была участницей "Голосу країни", однако одержать победу ей не удалось. Позже она стала участницей дуэта SESTRA. Вместе с Алиной Сакс они выпустили несколько популярных песен - "Чом ти не прийшов", "П'яна", "Молюся і вірю".
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