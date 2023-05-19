Слушатели пришли в восторг от украинской версии песни.

Украинская певица Инесса Грицаенко, которая является участницей дуэта SESTRA, сделала кавер на песню победительницы Евровидения-2023 Loreen. Она перевела на украинский сингл Tattoo поразила мощным исполнением.

Песня на украинском легко запоминается, ведь в ней достаточно простые, но в то же время милозвучные слова.

"Без тебе вже не можу я,

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змінив усе моє життя.

Без тебе далі не піду,

ти на тілі мов тату.

І хай все в світі проти нас,

знаю, настане наш час"

Реакция сети на украинский кавер

"Песня получилась сильнее, чем у Лорин"

"Это ужас, как красиво"

"Сильный голос"

"Я уже хочу ее скачать"

"Лучший кавер, который я когда-либо слышала"

"Это разрыв"

Чем известна Инесса Грицаенко

Инесса была участницей "Голосу країни", однако одержать победу ей не удалось. Позже она стала участницей дуэта SESTRA. Вместе с Алиной Сакс они выпустили несколько популярных песен - "Чом ти не прийшов", "П'яна", "Молюся і вірю".

Ранее УНИАН назвал 10 лучших песен Евровидения, которые срочно нужно добавить в плейлист.

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