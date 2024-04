В украинский прокат фильм выйдет 11 июля 2024 года.

Кинокомпания Sony Pictures представила первый трейлер остросюжетной сатирической комедии "Забери меня на Луну" (Fly Me to the Moon) со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом в главных ролях.

События фильма разворачиваются на фоне исторической посадки космического корабля "Апполон-11" на Луну. Когда имидж NASA почти потерпел крах, талантливый маркетолог Келли Джонс начинает беспрецедентную промо-кампанию, чтобы исправить ситуацию. Этим она изрядно усложняет работу над высадкой всей команде NASA. Однако когда Белый Дом решает, что миссия слишком важна, чтобы ее провалить, Келли поручают снять фальшивое приземление как запасной вариант. Бескомпромиссная борьба за первенство начинается.

Главные роли в фильме исполнили Скарлетт Йоханссон ("Мстители", "Трудности перевода", "Побудь в моей шкуре", "Кролик Джоджо") и Ченнинг Татум ("Мачо и ботан", "Супер Майк", "Удача Логана").

Также одну из ролей исполнил Вуди Харрельсон ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Добро пожаловать в Зомбилэнд", "Иллюзия обмана", сериал "Настоящий детектив").

Режиссером выступил Грег Берланти, наиболее известный как создатель Arrowverse по комиксам DC для телеканала The CW (сериалы "Стрела", "Флэш", "Легенды завтрашнего дня", "Супердевушка"). Также он работал над сериалами "Супермен и Лоис", "Ты" и "Титаны".

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 11 июля 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: