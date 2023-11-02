Теперь компанию, использовавшую ИИ-двойника актрисы, ждет суд.

Актриса Скарлетт Йоханссон появилась в онлайн-рекламе приложения с искусственным интеллектом, сама этого не зная. Теперь звезда будет судиться, пишет Variety.

22-секундный рекламный ролик приложения для создания изображений с помощью ИИ под названием Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar с участием Йоханссон появился в X (Twitter) на этой неделе.

В нем был использован фрагмент видео с Йоханссон, сделанный во время работы над лентой "Черная вдова". Актриса на видео говорит: "Как дела, ребята? Это Скарлетт, и я хочу, чтобы вы следовали за мной".

Видео дня

После этого в ролике появляются созданные ИИ изображения женщин, похожих на звезду Marvel. Далее фейковый голос, который имитирует Йоханссон, рекламирует приложение, рассказывая о его функциях. Под рекламой было написано мелким шрифтом, что "изображение было создано с помощью Lisa AI".

Представитель актрисы подтвердил, что Йоханссон не является лицом этого бренда. А ее адвокат Кевин Йорн сообщил, что подан иск.

"Мы не относимся к таким вещам легкомысленно. ... Мы справимся с этим с помощью всех средств правовой защиты, которые у нас будут", — сказал Йорн.

ИИ-двойники звезд

Интересно, что Йоханссон не единственная актриса, чье имя и внешность украли для использования в рекламе. В прошлом месяце Том Хэнкс, который в этом году был отмечен антипремией "Золотая малина 2023", сообщил, что стоматологическая клиника использовала его ИИ-двойника для своей рекламы.

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