Одно из самых страшных чудовищ снова на экранах.

Вчера, 26 октября, состоялась премьера сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри" - приквела к классической истории Стивена Кинга "Оно" и ее популярным экранизациям.

Сериал выходит на платформе HBO и переносит зрителей в городок Дерри, 1962 года, где постоянно исчезают дети. Зрители могут снова увидеть Пеннивайза, который и является главным злом книги и фильмов. Сериал уже имеет рейтинг 77% на Rotten Tomatoes (на основе 53 рецензий) и 8,3 на IMDb (пока только 917 голосов).

Среди плюсов критики отмечают атмосферность и визуальный стиль сериала, - Дерри выглядит одновременно знакомо и тревожно, а единичные сцены ужасов действительно заставляют вздрогнуть. Также сериал попытался затронуть такие социальные темы как расовое напряжение и страхи эпохи Холодной войны.

Однако минусов тоже немало. Как пишет The Hollywood Reporter, сериал слишком часто повторяет уже знакомые элементы из фильмов и книги, не предлагая новых идей. Он пытается воссоздать магию "Клуба неудачников", но повторяет сюжетную формулу, из-за чего даже лучшие моменты кажутся вторичными. Критики также сетуют, что заявленные темы лишь поверхностно упоминаются, а не раскрываются.

Independent отмечает, что в сериале есть множество ужасных и кровавых сцен. "Зрителям с чувствительным желудком рекомендуется иметь под рукой подушку, чтобы лучше спрятаться за ней, когда начнет литься кровь. Есть много моментов, заставляющих вздрагивать", - говорится в статье.

