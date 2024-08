В украинский прокат фильм выйдет 12 декабря 2024 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер анимационного фэнтези фильма "Властелин колец: Война рогиримов" (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), события которого разворачиваются за 183 года до событий оригинальной трилогии фильмов.

Сюжет рассказывает о судьбе Дома Хельма Молоторукого, легендарного короля Рогана. На него неожиданно нападает Вулф – сообразительный и безжалостный властитель Дунланда, стремящийся отомстить за смерть своего отца. Он заставляет Хельма и его людей вступить в рискованный последний бой в древней крепости Хорнбург, которая впоследствии станет известной как Хельмовый Яр. Оказавшись в безвыходном положении, Гера, дочь Хельма, должна собраться с духом, чтобы возглавить сопротивление против смертоносного врага, который жаждет их полного уничтожения.

Режиссером фильма выступил японский художник-мультипликатор Кэндзи Камияма ("Хранитель Священного Духа", "Бегущий по лезвию: Черный лотос").

В оригинале главных героев озвучили Брайан Кокс, Гая Вайс, Люк Паскуалино, Миранда Отто, Лоррейн Эшборн и другие.

В украинский прокат фильм выйдет 12 декабря 2024 года, сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

Напомним, уже 29 августа на Prime Video состоится премьера второго сезона фэнтези-сериала "Властелин колец: Кольца власти", события которого происходят за тысячи лет до описанных в оригинальных фильмах.

Также недавно Warner Bros. Pictures анонсировала новый фильм "Властелин колец", главным персонажем которого станет Голлум.

