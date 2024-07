Главные сериалы августа 2024 года: "Академия Амбрелла", "Эмили в Париже" и "Убийства в одном здании"

УНИАН подготовил подборку из семи самых интересных сериалов последнего месяца лета 2024 года.

В этом месяце зрителей у "малых экранов" ждут новые сезоны сразу нескольких хитовых сериалов – "Эмили в Париже", "Убийства в одном здании" и "Властелин колец: Кольца власти", а также финал "Академии Амбрелла".

Кроме того, в августе состоятся премьеры нескольких новых шоу – детектива "Руководство по убийству для хорошей девочки", драмы "Плохая обезьяна" и черной комедии "Каос".

Обо всех семи самых интересных сериалах третьего месяца лета читайте в обзоре УНИАН.

Руководство по убийству для хорошей девочки

AGoodGirl'sGuidetoMurder (Великобритания, Netflix, триллер/детектив, 1 сезон, премьера – 1 августа)

Сюжет этого сериала, снятого на основе отмеченного наградами одноименного романа Холли Джексон 2019 года, рассказывает о студентке Пиппе Фиц-Амоби, которая спустя пять лет после смерти 17-летней девушки в тихом английском городке берется за поиски настоящего убийцы.

Главную роль в шоу исполнила звезда "Уэнздей" Эмма Майерс.

Первый сезон сериала насчитывал шесть эпизодов и был показан британским зрителям на BBC Three за месяц до международного релиза на Netflix – они также выйдут одновременно.

Стоит отметить, что по итогам первых показов шоу имеет положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей.

Академия Амбрелла

TheUmbrellaAcademy (США, Netflix, комедия/экшн/фантастика, 4 сезон, премьера – 8 августа)

В финальном сезоне популярного сериала, снятого на основе комиксов авторства вокалиста группы My Chemical Romance Джерарда Уэя, герои в последний раз объединят свои силы, чтобы в очередной раз остановить конец света.

Главные роли в сериале исполняют Эллиот Пейдж (Ваня Харгривз / Виктор Харгривз / Номер семь / Белая скрипка), Том Хоппер (Лютер Харгривз / Номер Один / Космобой), Дэвид Кастанеда (Диего Харгривз / Номер Два / Кракен), Эмми Рейвер-Лампман (Эллисон Харгривз / Номер Три / Слух), Роберт Шиэн (Клаус Харгривз / Номер четыре / Сеанс), Джастин Х. Мин (Бен Харгривз / Номер шесть / Ужас / Номер два) и Эйдан Галлахер (Номер Пять).

Четвертый сезон сериала будет насчитывать всего шесть эпизодов вместо привычных десяти в предыдущие сезонах, все они выйдут одновременно.

Плохая обезьяна

BadMonkey (США, AppleTV+, драма, 1 сезон, премьера – 14 августа)

Главный герой этого нового сериала, основанного на одноименном романе Карл Хиасен 2013 года, – бывший полицейский детектив Эндрю Янси, которому теперь приходится заниматься проверкой ресторанов во Флориде. Впрочем, найденная туристом отрубленная рука втягивает Янси в мир жадности и коррупции, разрушающий окружающую среду как во Флориде, так и на Багамах.

Главные роли в сериале исполняют Винс Вон ("Незваные гости", "Химера", сериал "Настоящий детектив"), Мишель Монаган ("Миссия невыполнима 3", "МаХХХХин", сериал "Настоящий детектив"), Джоди Тернер-Смит ("После Янга", сериалы "Анна Болейн", "Аколит") и Роб Дилейни ("Сенсация", "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая", "Дэдпул и Росомаха").

Первый сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные будут выпускаться раз в неделю с финалом 9 октября.

Эмили в Париже

EmilyinParis (США, Netflix, комедия/драма, 1 часть 4 сезона, премьера – 15 августа)

В новом сезоне одного из самых успешных сериалов Netflix в жизни Эмили особо ничего не изменится – она будет пытаться разобраться в отношениях со страстным французским шеф-поваром Габриэлем и прагматичным британским банкиром Алфи, или же рискнет окунуться в поиски нового (а может и новых) партнеров. Одновременно личные проблемы Эмили снова будут вмешиваться в ее работу, а еще ее снова ждут ссоры с девушкой Габриэля Ками, с которой он то сходится, то расходится, а теперь она еще и беременна.

К главным ролям в новом сезоне сериала вернутся Лили Коллинз (Эмили Купер), Эшли Парк (Минди Чен), Лукас Браво (Габриэль), Филиппин Леруа-Болье (Сильви), Люсьен Лависконт (Алфи), Камилль Раза (Ками), Сэмюэл Арнольд (Жюльен), Бруно Гуэри (Люк), Уильям Абади (Антуан Ламберт) и другие.

Выход нового сезона "Эмили в Париже" будет поделен на две части – первые пять эпизодов выйдут 15 августа 2024 года, а еще пять станут доступны 12 сентября 2024 года.

Убийства в одном здании

OnlyMurdersintheBuilding (США, Hulu, комедия/детектив, 4 сезон, премьера –27 августа)

В центре сюжета сериала – трое совершенно непохожих друг на друга соседей, которые живут в роскошном многоквартирном доме в Верхнем Вест-Сайде и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Главные роли в сериале исполняют легендарный американский комик Стив Мартин, поп-звезда Селена Гомес и еще один культовый комик Мартин Шорт. Также сериал известен большим количеством громких камео – в разных сезонах здесь засветились Пол Радд, Кара Делевинь, Джимми Фэллон, Эми Шумер, Стинг и многие другие.

В третьем сезоне шоу его актерский состав также дополнила легендарная Мерил Стрип ("Крамер против Крамера", "Часы", "Железная леди", "Не смотри вверх"). Ее персонаж снова появится и в четвертом сезоне.

Кроме того, в четвертом сезоне "Убийств в одном здании" ожидаются камео таких голливудских звезд, как Мелисса Маккарти ("Подружки невесты", "Шпионка", "Охотники за привидениями"), Зак Галифианакис (трилогия "Мальчишник в Вегасе"), Кумейл Нанджиани ("Вечные", сериал "Кремниевая долина"), Юджин Леви (франшиза "Американский пирог"), Ева Лонгория (сериал "Отчаянные домохозяйки") и многих других.

Четвертый сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов.

Каос

KAOS (США, Netflix, фэнтези/черная комедия, 1 сезон, премьера – 29 августа)

Когда на горе Олимп царит раздор, а всемогущий Зевс впал в паранойю, трем простым смертным выпадает тяжелая судьба изменить будущее человечества.

Главную роль в сериале исполняет Джефф Голдблюм ("Муха", "Парк Юрского периода", "День независимости", "Тор 3: Рагнарек", "Город астероидов").

Первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, все они выйдут одновременно.

Властелин колец: Кольца власти

The Lord of the Rings: The Rings of Power (США, Prime Video, фэнтези/приключения, 2 сезон, премьера – 29 августа)

События приквела культовых фэнтези-трилогий Питера Джексона "Хоббит" и "Властелин колец", также снятого по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина о вымышленном мире Средиземья, разворачиваются за тысячи лет до описанных в фильмах и охватывают все главные события Второй эпохи легендариума Толкина: ковку колец власти, восхождение Саурона, эпическую историю Нуменора, а также последний альянс эльфов и людей. При этом ряд персонажей и сюжетных линий являются выдумкой шоураннеров сериала и отсутствуют в оригиналах Толкина.

Главные роли в сериале исполняют Роберт Арамайо ("Ночные звери", "Антебеллум"), Морвед Кларк (сериалы "Алиенист", "Дракула"), Бенджамин Уокер (сериалы "Джессика Джонс", "Подземная железная дорога") и другие.

Второй сезон шоу будет насчитывать восемь эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно, а остальные будут выходить по одному раз в неделю с финалом 3 октября.

***

Кроме того, рекомендуем вам ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов июля 2024 года и последними новинками кинопроката.

Марина Григоренко