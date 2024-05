Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли и другие.

Кинокомпания SearchlightPictures показала новый трейлер абсурдистского киноальманаха греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Виды доброты" (Kinds of Kindness), премьера которого состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале.

Дистрибьютор фильма характеризует его как "сказку-триптих". Картина состоит из трех слабо связанных друг с другом новелл. Первая – "Смерть Р.М.Ф." (The Death of R.M.F) – рассказывает о человеке, вырвавшемся из власти своего начальника и пытающемся взять под контроль свою жизнь. Вторая – "Р.М.Ф. летает" (R.M.F. is Flying) – рассказывает о мужчине, подозревающем, что его супруга, пропавшая много лет назад и внезапно вернувшаяся, на самом деле самозванка. Третья история – "Р.М.Ф. ест бутерброд" (R.M.F. Eats a Sandwich) – посвящена женщине, полной решимости найти особенного человека, которому суждено стать невероятным духовным лидером религиозного культа.

Связующим звеном между тремя историями являются актеры, исполняющие главные роли во всех них – Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Круэлла", "Бедные-несчастные"), Джесси Племонс ("Власть пса", сериалы "Фарго", "Любовь и смерть"), Уиллем Дефо ("Последнее искушение Христа", "Антихрист", "Бедные-несчастные"), Маргарет Куолли ("Однажды в... Голливуде", "Бедные-несчастные"), Хонг Чау ("Кит", "Меню"), Джо Элвин ("Фаворитка", "Две королевы") и Мамуду Ати ("Под водой", "Мир юрского периода: Господство"). Также в третьей новелле одну из главных ролей сыграла Хантер Шефер (сериал "Эйфория").

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Покажут ли "Виды доброты" когда-то на больших экранах в Украине, на данный момент не сообщалось.

Отметим, уже известно, что следующим фильмом Йоргоса Лантимоса станет фантастическая комедия "Бугония", главные роли в которой также исполнят Эмма Стоун и Джесси Племонс. Она станет ремейком южнокорейского фильма "Спасти зеленую планету" 2020 года.

Независимый греческий режиссер Йоргос Лантимос прославился в 2009 году благодаря драме "Клык". После этого он также выпустил такие кинохиты, как "Лобстер" (2015) и "Убийство священного оленя" (2017) с Колином Фарреллом, а также "Фаворитку" (2018) с Оливией Колман, Рэйчел Вайс и Эммой Стоун.

В 2023 году режиссер произвел фурор фентези-хоррором "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун, Марком Руффало и Уиллемом Дефо в главных ролях. Картину признали одним из лучших фильмов 2023 года, а также номинировали на целый ряд престижных наград, в том числе на "Оскар" в 11 категориях.

