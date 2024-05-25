Гран-при фестиваля получила лента "Все, что представляем как свет".

25 мая в Каннах подошел к концу 77-й кинофестиваль. Победителем стала лента "Анора" Шона Бейкера.

Победителей объявили на странице Каннского кинофестиваля в соцсети Х. Полный список выглядит так:

Золотая пальмовая ветвь –"Анора", Шон Бейкер.

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Гран-при – "Все, что представляем как свет", Паял Кападиа.

Приз за режиссуру – Мигель Гомес, "Гранд-тур".

Приз за сценарий – "Субстанция", режиссер Кароли Фаржеа.

Приз за лучшую женскую роль – Зои Салдана, Селена Гомес, Карла София Гаскон из ленты картины "Эмилия Перес".

Приз за лучшую мужскую роль – Джесси Племонс, лента "Виды доброты".

Приз жюри – "Эмилия Перес", режиссер Жак Одияр.

Специальный приз жюри – "Семена священного инжира", режиссер Мохаммад Расулоф.

"Особыйвзгляд" – "Черный пес", режиссер Гуань Ху.

Лучший короткометражный фильм – "Человек, который не мог молчать", режиссер Небойша Слиепчевич.

"Золотую камеру" за лучший дебют получила лента "Арманд" (Норвегия, Нидерланды).

Каннский кинофестиваль: вы могли это пропустить

На 77-м кинофестивале в Каннах был представлен фильм о российском диктаторе Владимире Путине польского режиссера Патрика Веги.

В трейлере команда фильма показала Путина в грязном подгузнике, его противостояние с Борисом Ельциным и личную жизнь. Вега рассказал, что главный герой все же умрет и "это будет хэппи энд".

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