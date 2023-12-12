Фэнтези-хоррор "Бедные-несчастные" (Poor Things) от греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, известного благодаря фильмам "Лобстер", "Убийство священного оленя" и "Фаворитка", таки покажут в украинских кинотеатрах.
Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, украинские киноманы смогут посмотреть один из лучших фильмов этого года с 18 января 2024 года. Фильм выйдет в украинский прокат на языке оригинала с украинскими субтитрами.
Фильм рассказывает невероятную историю о фантастической эволюции Беллы Бакстер. Гениальный и неординарный ученый Годвин Бакстер возвращает молодую женщину к жизни и становится ее наставником. Однако, стремясь к новому опыту, Белла сбегает с ловким и нечистым на руку адвокатом. Вместе они отправляются в бурное приключение по континентам. Свободная от предубеждений своего времени, героиня становится непоколебимой в своей цели – бороться за равенство и свободу.
Главные роли в ленте исполнили Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Бердмен", "Круэлла"), Уиллем Дефо ("Человек-паук", "Антихрист", "Маяк") и Марк Руффало ("Мстители", "Иллюзия обмана", "Обыкновенное сердце").
Также в фильме сыграли Кристофер Эбботт (сериал "Грешница", фильмы "Первый человек", "Крейвен-охотник") и Маргарет Куэлли ("Славные парни", "Однажды в Голливуде", "Мой год в Нью-Йорке").
Напомним, мировая премьера фильма "Бедные-несчастные" состоялась 1 сентября 2023 года на 80-м Венецианском международном кинофестивале, где фильм получил положительные отзывы.
В настоящее время рейтинг фильма на IMDb составляет 8,5 балла из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 92% одобрения от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 88 баллов из 100 с пометкой "Обязательное к просмотру", а широкая аудитория – в 8,3 балла из 10, что в обоих случаях соответствует характеристике "всеобщее признание".
Также фильм занял четвертую строчку в рейтинге лучших фильмов 2023 года по версии IMDb.
Кроме того, 11 декабря 2023 года стало известно, что фильм Йоргоса Лантимоса получил семь номинаций на "Золотой глобус".