В украинский прокат мультфильм выйдет 28 ноября 2024 года.

Кинокомпания Walt Disney Pictures представила первый трейлер анимационного мюзикла "Моана 2" (Moana 2), который является продолжением хитового мультфильма 2016 года. Одного из главных героев в обеих частях в оригинале озвучил Дуэйн "Скала" Джонсон (франшизы "Джуманджи", "Форсаж", фильм "Черный Адам").

В новом фильме дочь полинезийского вождя Моана и полубог Мауи снова отправляются в увлекательное путешествие вместе с командой не совсем обычных моряков. Приключение начинается с неожиданного зова от предков-путешественников, который ведет Моану в далекие моря Океании. В давно забытых и опасных водах ее ждут необычайные приключения.

Режиссером анимации стал Дэйв Деррик-младший, для которого это полнометражный режиссерский дебют.

Музыку к мультфильму создали лауреатки премии "Грэмми" Эбигейл Барлоу и Эмили Бер, номинант на премию "Грэмми" Опетая Фоай и обладатель трех "Грэмми" – Марк Мансина.

Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат анимационный фильм "Моана 2" выйдет 28 ноября 2024 года.

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