Кинокомпания Walt Disney Pictures представила первый трейлер анимационного мюзикла "Моана 2" (Moana 2), который является продолжением хитового мультфильма 2016 года. Одного из главных героев в обеих частях в оригинале озвучил Дуэйн "Скала" Джонсон (франшизы "Джуманджи", "Форсаж", фильм "Черный Адам").
В новом фильме дочь полинезийского вождя Моана и полубог Мауи снова отправляются в увлекательное путешествие вместе с командой не совсем обычных моряков. Приключение начинается с неожиданного зова от предков-путешественников, который ведет Моану в далекие моря Океании. В давно забытых и опасных водах ее ждут необычайные приключения.
Режиссером анимации стал Дэйв Деррик-младший, для которого это полнометражный режиссерский дебют.
Музыку к мультфильму создали лауреатки премии "Грэмми" Эбигейл Барлоу и Эмили Бер, номинант на премию "Грэмми" Опетая Фоай и обладатель трех "Грэмми" – Марк Мансина.
Как сообщила пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат анимационный фильм "Моана 2" выйдет 28 ноября 2024 года.