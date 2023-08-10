Фаны не разочаровались, трейлер им понравился.

Стриминговый сервис Peacock показал первый трейлер приквела "Джона Уика". Мини-сериал "Континенталь" будет состоять из трех серий.

"Событие, состоящее из трех частей, исследует происхождение культового отеля-убийцы, центрального элемента Вселенной Джона Уика глазами и действиями молодого Уинстона Скотта, когда его затаскивают в ад Нью-Йорка 1970-х годов, чтобы столкнуть его с прошлым, которое, как он думал, он оставил позади. Уинстон прокладывает смертельный путь через таинственный подземный мир отеля, пытаясь захватить отель, где он в конечном итоге займет свой будущий трон", - говорится в описании к первому трейлеру.

Известно, что в приквеле "Джона Уика" появится легендарный актер Мел Гибсон. Премьера состоится уже скоро. Мини-сериал покажут на Peacock уже 22 сентября 2023 года.

Трейлер показывает, что зрители будут в напряжении. События могут быть неожиданными и очень интересными.

Трейлер мини-сериала "Континенталь" - видео

Реакция сети

В комментариях фаны пишут, что трейлер их очень заинтриговал. Пользователи также отметили:

"Для первого спин-оффа Джона Уика он выглядит фантастически и соответствует всем легендам Джона Уика"

"Меня волновало только то, что в спин-оффе забудется то, что делает Вселенную Джона Уика такой убедительной: запоминающиеся персонажи и великолепный экшен. К счастью, похоже, что этим шоу уик мог бы гордиться"

"Волновался перед анонсом, но это мажор. Идеально подходит для мира Джона Уика".

Что известно о фильме"Джон Уик"

Невероятная популярная франшиза "Джона Уика" состоит из четырех фильмов, первый из которых вышел на экраны в 2014 году. Вторая часть вышла в 2017, третья - в 2019. "Джон Уик-4" был выпущен в марте 2023 года.

Главный герой франшизы - наемный убийца Джон Уик, которого сыграл Киану Ривз. Он бросил вызов преступной организации, на которую раньше работал.

Ранее уже стало известно, что "Джон Уик" получит спин-офф с Аной де Армас. Фильм получил название "Балерина".

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