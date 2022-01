Новая экранизация "Властелина колец", предыстория "Игры престолов" и другие интересные телешоу 2022 года.

Двухлетняя пандемия коронавируса влияет на все сферы нашей жизни. Кинематограф также изменился из-за эпидемии. Многие фильмы и сериалы сократили бюджет производства, перенесли дату выхода или перешли на онлайн-просмотры. И хоть это непростое время для кино, несколько интересных и достойных сериалов всё-таки порадуют зрителей в этом году.

Ранее мы рассказывали, какие самые ожидаемые фильмы 2022 года ждут любители кино.

Властелин колец

Одно из величайших фэнтези-произведений в истории наконец-то получит свою экранизацию. Сериал будет приквелом хорошо известной истории "Хоббита" и "Властелина колец". Нам расскажут о том, как появились могущественные Кольца Всевластия, какова была их судьба и как разворачивалась грандиозная битва за обладание могуществом. Всего планируется 5 сезонов. Стилистика сериала, по словам создателей, будет в духе фильмов Питера Джексона.

Кабинет редкостей / 10 часов после полуночи

Испанский мастер фэнтези и триллеров Гильермо дель Торо представит мини-сериал антологию по собственным сюжетам. Серии в нем не будут связаны между собой. Каждая серия представит законченную хоррор-историю. Возможно, в этом шоу Гильермо дель Торо покажет нам экранизации историй Лавкрафта и Александра Дюма. Главную роль исполнит Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах "Гарри Поттер".

Дом дракона

"Дом дракона" - еще одна фентезийная предыстория, которая ждет нас в 2022 году. Сюжет рассказывает историю, которая произошла за 200 лет до начала событий "Игры престолов". В центре сюжета окажутся герои дома Таргариенов. Два ответвления влиятельного королевского рода начнут гражданскую битву. Ожидается, что сериал будет таким же кровавым, зрелищным и откровенным, как и сама "Игра престолов".

Одни из нас

Телеканал HBO впервые выпускает сериал по мотивам игры. В 2022 году выйдет экранизация популярной игры "The Last of Us". Главные роли исполнят звезды сериала "Игра престолов" Пэдро Паскаль и Белла Рэмси. Сюжет сериала основан на одноименной игре. В постапокалиптическом мире большинство людей заразились неким грибком и превратились в зомби. Главный герой Джоэл, потерявший семью из-за пандемии, подрабатывает контрабандистом. Он должен доставить на базу ученых девочку Элли, обладающую иммунитетом от грибка. Хмурый и неразговорчивый мужчина быстро сближается со своенравным подростком.

Миротворец

Супергеройский сериал "Миротворец" является спин-оффом "Отряда Самоубийц". Телешоу в жанре приключенческая комедия расскажет историю персонажа Миротворец. Этот убежденный патриот хочет помочь стране и готов добиваться мира любой ценой, даже если понадобится убивать.

Сияющие девушки

Продюсером фантастического триллера "Сияющие девушки" стал сам Леонардо Ди Каприо. По сюжету нищий находим машину времени в Чикаго 1930-х годов. Он может путешествовать во времени в будущее, но за это должен убивать "сияющих" девушек, то есть талантливых и ярких. Одна из его жертв, сыгранная Элизабет Мосс, чудом выживает. Она пытается найти своего убийцу любыми методами, даже если ей придется пройти через разные эпохи.

Позолоченный век

Фанаты исторических сериалов оценят по достоинству телешоу об историческом периоде в США после окончания Гражданской войны. Молодая небогатая девушка Мариан Брук, которая недавно потеряла семью, переезжает в Нью-Йорк к богатым тетушкам. Она пытается освоиться в высшем обществе. В 10 сериях сериала нас ждет качественная драма и раскрытие американского общества в 1880-ые годы.

Изобретая Анну

Этот мини-сериал основан на реальной истории российской аферистки Анны Сорокиной. Мошенница выдавала себя за знатную особу Анну Делви, влилась высшее общество Нью-Йорка и жила за счет богачей. Аферистку сыграет талантливая актриса Джулия Гартнер, а её обман в сериале попытается раскрыть журналистка.

Вас также могут заинтересовать новости: