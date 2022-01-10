"Смерть на Ниле", продолжение "Фантастических тварей" и прочие ожидаемые кинопремьеры 2022 года.

Пандемия коронавируса повлияла не только на нашу повседневную жизнь, но и на киноиндустрию. Съемки и премьеры многих картин переносятся, кинотеатры закрываются, а онлайн-показы становятся все популярнее. 2022 год порадует нас многими достойными фильмами в самых разных жанрах, а также продолжениями уже известных хитов.

Падение Луны - 3 февраля

2021 год отметился ярким фильмом-катастрофой "Не смотрите наверх". Нечто похожее ожидает нас и в этом году. Если прошлогодняя лента рассказывала нам о предстоящем конце света из-за падения кометы на Землю, то в фильме "Падение Луны" планету ждет столкновение с нашим спутником. Сможет ли человечество с его технологиями справиться с этой катастрофой и выжить?

Режиссирует фильм признанный мастер фильмов-катастроф Роланд Эмерих, в режиссерском списке которого значатся "Годзилла", "2012", "Послезавтра" и "День Независимости". Не сомневаемся, что у него получится захватывающее и эпичное кино.

Смерть на Ниле - 10 февраля

Экранизация великолепного одноименного романа Агаты Кристи неоднократно переносилась, пока наконец не назвали окончательную дату выхода - 10 февраля. Режиссером фильма стал Кеннет Брана (он же исполнил главную роль), который ранее блестяще экранизировал другой роман Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе"". "Смерть на Ниле" станет продолжением этой ленты.

Детектив Эркюле Пуаро расследует загадочное убийство на борту дорогого корабля. У каждого из пассажиров может быть свой мотив для преступления. Фильм порадует зрителей интригующей главной загадкой, превосходными египетскими декорациями и интригующими поворотами сюжета.

Анчартед: На картах не значится - 11 февраля

Поклонники видеоигр обрадуются новому фильму про Нейтана Дрейка, главного героя культовой игры серии игр "Uncharted". Впрочем, даже незнакомые с игрой зрители могут оценить по достоинству этот приключенческий боевик. По сюжету фильма Нейтан Дрейк и его наставник Виктор Салливан вместе охотятся за сокровищами и пытаются найти пропавшего брата Нейтана.

Сирано - 24 февраля

Драматический мюзикл про парижского поэта тронет сердца любителей романтики. Фильм основан на драматическом произведении "Сирано де Бержерак". Главный герой картины - обаятельный поэт, мастерски владеющий словесным искусством. У него много достоинств, но он стесняется своей карликовости и не может открыть чувства любимой девушке. Главную роль исполнил непревзойденный Питер Динклейдж - звезда "Игры престолов".

Бэтмен - 4 марта

Очередная экранизация комиксов про Бэтмена выйдет на экраны в марте. На этот раз главная роль досталась голливудскому красавчику Роберту Паттисону. В новом фильме Бэтмен противостоит серийному убийце Загадочнику и пытается раскрыть коррупционную схему в правительстве. Бэтмен в исполнении Паттисона будет мрачным и склонным к агрессии, а сам фильм ожидается более детективным.

Я краснею - 10 марта

Анимационная студия "Pixar" представит оригинальный мультфильм в марте. Эта студия всегда радует нас глубокомысленными картинами для всех возрастов, и мы не сомневаемся, что и новая лента понравится любым зрителям. Мультфильм рассказывает о тринадцатилетней девочке, которая каждый раз при сильном волнении превращается в огромную красную панду. А причин для волнения у подростков всегда хватает.

Фантастические твари 3: Тайны Дамблдора - 7 апреля

Поклонники вселенной "Гарри Поттера" - приготовьтесь. Третья часть истории про Ньюта Саламандера выйдет в Укране в апреле 2022 года. В новом фильме мы наконец увидим молодого Альбуса Дамблодора и узнаем, какие темные секреты скрывает величайший волшебник.

Аватар 2 - 15 декабря

13 лет прошло с момента выхода эпичного фантастического боевика "Аватар", который стал одним из самых кассовых фильмов в истории. Режиссер Джеймс Кэмерон наконец представит миру вторую часть "Аватара", премьера которого переносилась каждый год. Надеемся, что в этот раз фильм всё-таки выйдет в назначенную дату и снова удивит нас потрясающими пейзажами планеты Пандора.

Главными героями фильма будут не только знакомые нам Джейк и Нейтири, но и их трое детей. Основным местом действия фильма будет океан Пандоры.

Мавка: Лесная песня - 29 декабря

В конце 2022 года в прокат выйдет украинский ЗD-мультфильм по мотивам "Лесной песни" Леси Украинки. Помимо фентезийного сюжета в мультфильме будет передовая анимация, забавные зверюшки и много песен.

Вас также могут заинтересовать новости: