Сериал "Миротворец": первый взгляд на безумный спин-офф "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна

13 января HBO Max выпустил первые три эпизода супергеройского сериала "Миротворец" (Peacemaker) от режиссера Джеймса Ганна, являющегося спин-оффом прошлогоднего "Отряда самоубийц: Миссия навылет" его же авторства. Тогда эксцентричный режиссер сумел исправить все ошибки своего предшественника 2016 года, сняв просто разрывное кино. Теперь он решил повторить успех на "малом экране". Удалось ли ему это, читайте в обзоре УНИАН.

В августе прошлого года в мировой прокат вышел супергеройский боевик "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (The Suicide Squad) по мотивам комиксов DC от режиссера Джеймса Ганна, перед которым стояла нелегкая задача – реабилитироваться за провал своего предшественника, снятого в 2016 году Дэвидом Эйром. И ему это более чем удалось!

Одной из проблем первого фильма было то, что студийные боссы настолько пытались загнать его в рамки массового кино без строгих возрастных ограничений, что в итоге он получился совершенно пресным. Очевидно, поняв свою ошибку, Джеймсу Ганну все же решились позволить оторваться по полной, тем более, что в подконтрольном Диснею Marvel ему такой свободы не дают.

В итоге Ганн снял что-то в духе "Стражей Галактики", но совершенно без цензуры. Это было безумное зрелище с колоритными персонажами, отборным черным юмором, реками крови и множеством нелепых смертей.

Одним из самых ярких персонажей тогда стал Кристофер Смит / Миротворец в исполнении актера-рестлера Джона Сины ("Бамблби", "Форсаж 9"). Оказалось, многократный чимпион мира весьма достойно справляется с комедийными ролями. Именно его персонаж получился одним из самых гротескных – такой себе придурковатый Капитан Америка, который, цитируя его самого, "ради мира готов убивать столько женщин и детей, сколько потребуется".

В итоге Сина своими актерскими талантами впечатлил не только публику, но и самого Джеймса Ганна. Так что когда режиссеру предложили снять после "Отряда самоубийц" отдельный сериал об одном из героев, он сразу же выбрал Миротворца. И хотя героя якобы убили в финале фильма, уже в сцене после титров стало понятно, что он вернется – и не как приквел, а как продолжение. По итогам первых эпизодов сериала можно смело утверждать, что тем, кому понравился фильм, новый проект также "зайдет". Однако некоторые различия все же есть.

События сериала разворачиваются через 5 месяцев после финала "Отряда самоубийц". Кристофер Смит находится в больнице, практически оправившись после ранений. И с удивлением для себя он обнаруживает, что его никто не охраняет и не собирается возвращать в тюрьму. На радостях он покидает больницу и идет на встречу к своему прошлому. Именно сериал должен чуточку больше рассказать о прошлом героя, о котором не так уж много было известно по итогам фильма. А точнее – показать человеческую сторону Смита, дав понять, почему он таким стал.

В общем-то, разумеется, причина банальна – любимый папочка. Расист, гомофоб и шовинист Август "‎Огги"‎ Смит по прозвищу "Белый Дракон", роль которого исполняет каноничный "жидкий Терминатор" Роберт Патрик, на деле оказывается куда более мерзким персонажем, на фоне которого сам Миротворец кажется душевным парнем, просто ставшим жертвой обстоятельств и воспитания. Показательной является первая встреча героя с отцом после выхода из больницы – вместо хоть малейшего сопереживния, он получает упрек, почему он позволил себя подстрелить, да еще и чернокожему.

В общем, вы и глазом моргнуть не успеете, как будете вовсю сопереживать этому душевному безумцу и придурку, которому, судя по всему, вовсе не чуждо понятие дружбы и заботы. Особо это видно по отношению Смита к его ручному белоголовому орлу (конечно же, у суперпатриота в качестве домашнего питомца будет именно символ Америки). Птица вообще стала украшением сериала, и этот прием Ганн использует уже не впервые.

Разумеется, выпускают Миротворца на свободу не просто так, а чтобы он продолжил работать на АРГУС в составе новой команды. Входят в нее как уже известные по фильму персонажи – агент Эмилия Харкорт (Дженнифер Холланд) и технарь Джон Экономос (Стив Эйджи), уверенные, что их сослали работать с Миротворцем из-за непослушания во время миссии "Отряда самоубийц", так и новые лица – матерый оперативник Клемсон Мерн (Чикуди Ивуджи) и новичок Леота Адебайо (Даниэль Брукс), которая не так проста, как кажется на первый взгляд. Вместе команда должна противостоять некоему проекту "Бабочка", сути которого Миротворцу изначально не рассказывают, пока он весьма пикантным образом не сталкивается с одной из "бабочек".

Появится здесь и еще один персонаж из комиксов – отбитый на всю голову фанат Миротворца Эдриан Чейз по прозвищу "Линчеватель", роль которого исполняет Фредди Строма. Еще один персонаж, на фоне которого аморальный и придурковатый Миротворец кажется чуточку более адекватным.

В целом, по итогам первых трех эпизодов, сериал "Миротворец" радует зрителя сочной картинкой, отличным рок-саундтреком (чего уж там, у Ганна отличный музыкальный вкус, который он умело перетягивает во все свои фильмы) и отборным черным юмором на грани фола. Одновременно фильм жестко проходится по патриатизму "белой Америки" и высмеивает супергероев, берущих правосудие в свои руки любой ценой.

Ах да, отдельной похвалы заслуживают заставочные титры перед эпизодами, в которых герои сериала танцуют под песню "Do Ya Wanna Taste It" норвежской глэм-метал-группу Wig Wam (они, к слову, представляли свою страну с этой песней на Евровидении 2005 в Киеве).

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С другими киносериальными новинками недели вы можете ознакомиться в нашем отдельном материале.

Марина Григоренко