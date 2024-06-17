Новые бешеные приключения, которые перевернут Яблоновку вверх дном. Завершились съемки сериала 'Сумасшедшие соседи 3'

Всем поклонникам "бешеной" киновселенной приготовиться. Уже этой осенью на телеканале ТЕТ покажут продолжение любимого комедийного сериала для всей семьи "Бешеные соседи 3". Съемки 3 сезона культового украинского хита продолжались в течение весны и завершились в начале июня, поэтому скоро зрителей ждут новые душераздирающие приключения, которые перевернут Яблоновку вверх дном.

В продолжении самой успешной комедийной кинофраншизы страсти между соседями вспыхнут с новой силой. Василий и Галина Середюки после посещения Парижа вернутся в родной дом и решатся на отчаянную авантюру. Они рискнут самым дорогим, чтобы быть ближе к детям и внуку, но внезапно станут жертвами аферистов с недвижимостью. Так, Середюки будут вынуждены забыть старые обиды и поселиться под одной крышей с Крыжановскими, которых так же обвели вокруг пальца.

Однако по настоящему бешеные приключения в Яблоновке начнутся тогда, когда у нового дома появится третий владелец - бывший ресторатор из "Дино кафе" Андрей Бойко. И вернется он из Киева не сам. Нет, не с бывшей женой, и даже не с новой, а с мамой-диктаторшей Ларисой, в планы которой никак не входит уживаться с Середюками и Крыжановскими. Она начнет свою игру, которая превратит жизнь соседей в настоящее испытание. Эту характерную героиню и главную антагонистку сезона воплотит народная артистка Ольга Сумская. Она впервые присоединится к основному касту и будет безостановочно натравливать соседей друг на друга.

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В главных ролях 3 сезона бешеной комедии талантливые и неизменные Назар Заднепровский, Леся Самаева, Вера Кобзарь, Виталий Иванченко, Анна Кошмал, Юрий Горбунов, Арам Арзуманян, Инна Приходько, Полина Василиса, Джимми Воха-Воха, Кира Саяпина, Вячеслав Бабенков и другие. Режиссером по-прежнему выступил Олег Борщевский.

Еще больше любимых героев, еще больше семейного юмора, еще больше неприятностей и соседских отношений с перцем. Как извечные соперники будут преодолевать новые препятствия и объединяться для общей цели, смотрите всей семьей в продолжении культовой украинской комедии. Поднимайте настроение любимыми "Сумасшедшими соседями" в осеннем сезоне на телеканале ТЕТ.

Производство: FILM.UA Group и Prototype Production по заказу телеканала ТЕТ

Продюсеры: Юрий Горбунов, Ирина Костюк, Сергей Созановский

Шоураннеры, креативные продюсеры и авторы сценария: Николай Куцик, Ярослав Стень, Богдан Гациляк, Кирилл Тимченко

Исполнительный продюсер: Кирилл Горобец

Режиссер: Олег Борщевский

Художник-постановщик: Владимир Лысак

Оператор: Даниил Дедков

Генеральный продюсер телеканала ТЕТ: Оксана Петришин

Креативный продюсер телеканала ТЕТ: Роман Лукин

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