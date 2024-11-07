Эти киноленты получили больше всего просмотров в Украине.

Стало известно, какие сериалы и фильмы на Netflix самые популярные среди украинцев.

Оказалось, что среди кинолент есть драмы, триллеры, комедии и экшены. Интересно, что украинский фильм "Конотопская ведьма" также занимает лидирующую позицию по просмотрам. Но какое еще кино любят смотреть на известной стриминговой платформе в Украине - читайте дальше.

Самые популярные сериалы на Netflix в Украине

"Цена красоты"

"Цена красоты" - это драматическая 16-серийная лента, события которой разворачиваются в Атланте. По сюжету две женщины стриптизерша Кимми и бизнесвумен Мэллори - особы из разных миров. Вместе они попадают в запутанные истории, связанные с коррупцией и обманом. Обе героини борются за собственное выживание и их ждет неожиданный финал.

Режиссер сериала Тайлер Перри. Главные роли сыграли: Тейлор Полидор, Кристл Стюарт, Эмбер Рейн Смит и другие.

"Дипломатка"

"Дипломатка" - это политический драматический сериал о героине Кейт Уайлер. Ее назначают послом США в Великобритании во время международного кризиса. В сюжете показано влияние карьеры на ее брак с Хэлом Уайлером и политическое будущее женщины.

Режиссер сериала Дебора Кан. Главные роли сыграли: Кэри Рассел, Руфус Сьюэлл, Дэвид Хьяси и другие.

"Убивайте осознанно"

"Убивайте осознанно" - история об адвокате, который хочет восстановить баланс между работой и личной жизнью. Мужчина отправляется в путешествие, чтобы разобраться со всем, но позже узнает, что его втянули в серию убийств. В сериале показан путь героя от спокойного профессионала своего дела до хитрого преступника.

Режиссеры сериала Борис Кунц, Мартина Плура, Макс Зале. Главные роли сыграли: Том Шиллинг, Эмили Кокс, Бритта Хаммельштейн и другие.

"Линкольн для адвоката 3"

По сюжету адвокат-идеалист Микки Холлер продолжает вести свои дела. Однако он сталкивается с личными и профессиональными вызовами, которые становятся для него испытанием. Например, возвращение бывшей жены и адвоката-конкурента значительно усложняют жизнь героя как в суде, так и за его пределами.

Режиссер сериала Лиз Фридлендер. Главные роли сыграли: Мануэль Гарсия-Рульфо, Нив Кэмпбелл, Бекки Ньютон и другие.

"Вперед, брат"

"Вперед, брат" - это драматический польский сериал, рассказывающий о судьбе героя Оскара. Мужчина является бывшим полицейским, которого заставили уйти в отставку после того, как у него случился приступ паники во время критически важной операции. Он пытается наладить собственную жизнь, но узнает, что имеет огромные долги от покойного отца. Из-за желания отдать деньги Оскар попадает в обман и преступные махинации.

Режиссер сериала Мацей Пепржица. Главные роли сыграли: Петр Витковский, Конрад Элерик, Марцин Ковальчик и другие.

Также в перечень самых популярных кинолент на Netflix вошли:

"Закон Лидии Поэт"

"Последняя ночь в Треморе"

"Вурдалаки"

"Темные времена"

"Братья Супер Марио".

Напомним, ранее Netflix показал официальный тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара".

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