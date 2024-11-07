Стало известно, какие сериалы и фильмы на Netflix самые популярные среди украинцев.
Оказалось, что среди кинолент есть драмы, триллеры, комедии и экшены. Интересно, что украинский фильм "Конотопская ведьма" также занимает лидирующую позицию по просмотрам. Но какое еще кино любят смотреть на известной стриминговой платформе в Украине - читайте дальше.
Самые популярные сериалы на Netflix в Украине
"Цена красоты"
"Цена красоты" - это драматическая 16-серийная лента, события которой разворачиваются в Атланте. По сюжету две женщины стриптизерша Кимми и бизнесвумен Мэллори - особы из разных миров. Вместе они попадают в запутанные истории, связанные с коррупцией и обманом. Обе героини борются за собственное выживание и их ждет неожиданный финал.
Режиссер сериала Тайлер Перри. Главные роли сыграли: Тейлор Полидор, Кристл Стюарт, Эмбер Рейн Смит и другие.
"Дипломатка"
"Дипломатка" - это политический драматический сериал о героине Кейт Уайлер. Ее назначают послом США в Великобритании во время международного кризиса. В сюжете показано влияние карьеры на ее брак с Хэлом Уайлером и политическое будущее женщины.
Режиссер сериала Дебора Кан. Главные роли сыграли: Кэри Рассел, Руфус Сьюэлл, Дэвид Хьяси и другие.
"Убивайте осознанно"
"Убивайте осознанно" - история об адвокате, который хочет восстановить баланс между работой и личной жизнью. Мужчина отправляется в путешествие, чтобы разобраться со всем, но позже узнает, что его втянули в серию убийств. В сериале показан путь героя от спокойного профессионала своего дела до хитрого преступника.
Режиссеры сериала Борис Кунц, Мартина Плура, Макс Зале. Главные роли сыграли: Том Шиллинг, Эмили Кокс, Бритта Хаммельштейн и другие.
"Линкольн для адвоката 3"
По сюжету адвокат-идеалист Микки Холлер продолжает вести свои дела. Однако он сталкивается с личными и профессиональными вызовами, которые становятся для него испытанием. Например, возвращение бывшей жены и адвоката-конкурента значительно усложняют жизнь героя как в суде, так и за его пределами.
Режиссер сериала Лиз Фридлендер. Главные роли сыграли: Мануэль Гарсия-Рульфо, Нив Кэмпбелл, Бекки Ньютон и другие.
"Вперед, брат"
"Вперед, брат" - это драматический польский сериал, рассказывающий о судьбе героя Оскара. Мужчина является бывшим полицейским, которого заставили уйти в отставку после того, как у него случился приступ паники во время критически важной операции. Он пытается наладить собственную жизнь, но узнает, что имеет огромные долги от покойного отца. Из-за желания отдать деньги Оскар попадает в обман и преступные махинации.
Режиссер сериала Мацей Пепржица. Главные роли сыграли: Петр Витковский, Конрад Элерик, Марцин Ковальчик и другие.
Также в перечень самых популярных кинолент на Netflix вошли:
- "Закон Лидии Поэт"
- "Последняя ночь в Треморе"
- "Вурдалаки"
- "Темные времена"
- "Братья Супер Марио".
Напомним, ранее Netflix показал официальный тизер второго сезона сериала "Игра в кальмара".