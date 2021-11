Люси Хейл и Остин Стоуэлл сыграют пару коллег, которым предстоит разобраться в своих чувствах и амбициях.

С 9 декабря 2021 года в украинских кинотеатрах стартуют показы романтической комедии "Мой любимый враг" (The Hating Game) от режиссера Питера Хатчингса, основанной на мировом бестселлере писательницы Салли Торн.

Главные роли в ромкоме исполнили звезды хоррора "Остров фантазий" Люси Хейл и Остин Стоуэлл. Мы выясняли вместе с vlg.film все подробности о новом фильме, трейлер которого вызвал бурю позитивных обсуждений среди читателей оригинального романа.

Об успехе первоисточника The Hating Game

Австралийская писательница Салли Торн дебютировала с романтической книгой The Hating Game в 2016 году. Роман о конфликте чувств и корпоративной этики стартовал с 37 места в списке бестселлеров USA Today, постепенно поднимаясь в чартах. После того, как The Hating Game вышла в 25 странах и попала в список 20 лучших романтических бестселлеров от влиятельного издания The Washington Post, роман переместился в самый престижный книжный чарт Северной Америки – список бестселлеров по версии The New York Times, где и продержался в топе более 9 месяцев.

Неудивительно, что в 2018 году сразу несколько студий вступили в борьбу за права на экранизацию The Hating Game, которую в итоге выиграла компания Mister Smith (совместная дочерняя студия бывшего босса Lionsgate Дэвида Гаррета и немецкого консорциума Constantin) и начала разработку проекта в 2019 году.

О чем фильм

Сюжет и книжной, и киношной комедии "Мой любимый враг" идет по стопам популярной женской беллетристики и вертится вокруг книг и издательского бизнеса. Два очень непохожих нью-йоркских издательских дома объединяются в одну компанию, и их коллективы оказываются вовлечены в состояние Холодной войны, иногда перетекающую в горячие конфликты. И в центре этих боевых действий – Люси Хаттон и Джошуа Темплеман.

Они оба – незаменимые бизнес-помощники своих боссов, ставших со-председателями компании Bexley&Gamin. И они оба возненавидели друг друга с первой встречи. Теперь эта "парочка из Ада" еще и претендует на одну должность операционного директора издательства. Конкуренты заключают пари: если один из них получает должность – второй подает в отставку. Но все, конечно же, идет не по плану.

Люси – умна и обаятельная, Джошуа – холодный и отстраненный. И подход к работе и к отношениям с людьми у них очень разный. Вынужденные сидеть в одном помещении по 40, 50, а то и 60 часов в неделю, они стали замечать, что возможно, их неприязнь произрастает из абсолютно другого источника? А может – это просто какая-то очередная уловка, чтобы выбить соперника из игры?

Создатели и актерский состав

Для адаптации прозы Салли Торн пригласили сценаристку Кристин Менгерт и режиссера Питера Хатчингса, известного благодаря работе над независимыми лентами "Умеешь ли ты хранить секреты?", "30 безумных желаний" и "Изгой". Для него – "Мой любимый враг" первый по-настоящему большой проект, поэтому выбор актеров на главные роли был очень важен.

Еще на моменте покупки прав на книгу, будущим проектом заинтересовалась Люси Хейл – голливудская актриса, певица и просто стильная девушка с мини-армией в 24 миллиона подписчиков в Инстаграме. Звезда шоу "Милые обманщицы" и "Кэти Кин" (спин-офф "Ривердейла"), а также хорроров "Правда или действие?" и "Остров фантазий", не только идеально подходила по типажу на роль тезки "Люси Хаттон", но и взяла на себя обязанности продюсера проекта.

"Создание этого фильма было таким сильным и быстрым порывом, с того момента, как я прочитала книгу, потом драфт сценария и до готового фильма, который уже ожил и совсем скоро попадет на экраны, все будто произошло не за 2 года, а за 2 недели. Меня сразу зацепила динамика между Люси и Джошем. В сценарии много юмора, но суть в том, что бросая вызов друг другу, у них есть шанс стать лучшей версией самих себя. Это все, о чем можно попросить: яркие герои в необычной, но узнаваемой ситуации", – комментирует Хейл.

Роль конкурента Люси – мужчину в идеальном костюме Джошуа Темплемана – изначально была предложена канадскому актеру Робби Амеллу из шоу "Флэш" и ромкома "Простушка". Но из-за переноса съемок в Нью-Йорк по всем известной причине (пандемия COVID-19), у актера случился конфликт с графиком съемок в другом проекте студии Constantin Films – ребуте "Обители зла".

Тогда Люси Хейл пригласила своего коллегу по "Острову фантазий" Остина Стоуэлла на роль чопорного Джошуа.

"Люси и команда рассказали мне о проекте, и я понял, что давно искал нечто именно такое как "Мой любимый враг" – забавное, легкое, романтичное", – рассказал американскому изданию Deadline харизматичный актер, впервые засветившийся в военной драме "Шпионский мост" Стивена Спилберга.

Другие роли в романтической комедии исполнили Сакина Джеффри ("Карточный домик", "Мистер Робот"), Корбин Бернсен ("Метод Камински", "Поцелуй навылет"), звезда Бродвея Даймон Данно и другие.

