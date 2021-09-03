"Сумерки", "После", "50 оттенков серого" – далеко не полный список романтических бестселлеров, по которым сняли успешные фильмы.

В украинских кинотеатрах со 2 сентября стартовал новый эротический фильм "После падения".

Это уже третья часть популярной романтической франшизы "После" по бестселлерам американской писательницы Анны Тодд. Фанаты истории ровно год ждали продолжения второй части "После ссоры" в сентябре 2020 года, а впереди их ждет заключительная часть основной истории, которую создатели снимали параллельно с третьим фильмом. "После падения" имеет все шансы разбудить аппетиты поклонников мелодрам, поэтому вместе с vlg.film мы решили вспомнить самые популярные и успешные экранизации современных романтических бестселлеров. Они, как известно, бывают очень разные – от вампирских саг и эротики, до историй о любви, которые никогда не будут иметь классического хэппи-энда.

"До встречи с тобой", 2016

Экранизация одноименного романа британки Джоджо Мойес с Эмилией Кларк и Сэмом Клафлиным в главных ролях строится на двух классических романтических сюжетах: тяжелой болезни и очередной современной интерпретации истории о Пигмалионе и Галатее. Они друг друга преображают – как и подобает в отличном союзе, пусть и вполне вероятно – трагически коротком. А невероятно удачный подбор актеров на главные роли сделал этот фильм не только коммерчески успешным (сборы в 10 раз превышают 20 млн бюджета фильма), но и одним из лучших образцов в своем жанре. "До встречи с тобой" пока остается самой успешной экранизацией прозы Джоджо Мойес, которую высоко оценивают и читатели, и критики.

"Сумерки. Сага", 2008-2012

Нет повести романтичнее на свете, чем повесть о любви привлекательных вампиров. По крайней мере цифры как раз об этом говорят. Продажи книг американской писательницы Стефани Майер били все рекорды, когда студия Summit выкупила права на адаптацию. И пусть критики разносили в то время в пух и прах ее историю о любви Беллы Свон и Эдварда Каллена – успех был очевиден. К слову, многие с тех пор пересмотрели свои профессиональные взгляды, признав, что помимо конструктивной критики поддались всеобщему "хейту", ведь девичье и романтичное – это якобы совсем "не круто". Тем не менее, факт остается фактом: пять фильмов франшизы "Сумерки" собрали в общей сложности 3,3 млрд долларов в прокате и сделали Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона мировыми звездами.

"Пятьдесят оттенков серого" и два продолжения, 2015-2018

Студия Universal на волне успеха франшизы "Сумерки" тоже решила ковать железо, пока горячо. А вдохновили их издатели, решившие, что эротический фанфик на "Сумерки" британской писательницы Э. Л. Джеймс стоит того, чтобы стать самостоятельным произведением. В итоге многие параллели с оригиналом было изменены, и книги, а тем более фильмы превратились в отдельные произведения.

Читайте такжеЧто посмотреть на выходных: новый супергерой Marvel в стиле кунг-фу и продолжение любовной франшизы "После"В центре истории – выпускница колледжа Анастейша Стил (Дакота Джонсон) и ее горячий роман с молодым миллиардером Кристианом Греем (Джейми Дорнан), щедро "приправленный" гламуром и дорогими игрушками. Во всех смыслах. Создатели, которым не нужно было тратиться на вампирские или волчьи спецэффекты, тратили деньги на дорогие декорации, машины, одежду героев, локации и прочие атрибуты роскошной жизни. Ну а что? Схема не дает сбоев со времен "Секса в большом городе". Особым украшением "Оттенков" служил саундтрек, где были только лучшие исполнители – от Бейонсе до The Weeknd. Стоит ли говорить, что все три фильма были более чем успешны коммерчески?

"После", франшиза, 2019-2022

Романы американки Анны Тодд продолжили традицию фанфиков, в которых увидели серьезных потенциал издатели. Так Тодд превратилась в автора бестселлеров по версии The New York Times, которые уверенно похвалили писательницу за то, что она не побоялась сделать своих героев живыми неидеальными людьми. К старту съемок первого фильма серии "После" в мире было продано 15 млн экземпляров книг только в бумажном варианте, прочтений в электронном варианте было в несколько раз больше. История рассказывает о двух молодых людях – Тессе Янг и Хардине Скотте, которые настолько же отличаются, насколько и похожи. Их непростой роман и драматические семейные истории захватили умы читателей и зрителей по всему миру, в том числе и в Украине. Главные роли в экранизациях исполнили выходцы из актерских семей: Хиро Файнс-Тиффин – племянник Рэйфа и Джозефа Файнсов, и Джозефин Лэнгфорд – младшая сестра актрисы Кэтрин Лэнгфорд из "13 причин почему" и "Достать ножи". Фильмы серии неизменно получают похвалу за удачный кастинг, ведь далеко не во всех эротических фильмах между актерами чувствуется настоящая "химия".

"В метре друг от друга", 2019

Коммерчески успешная (более 90 млн сборов при 7 млн бюджета)экранизация дебютного романа Рейчел Липпинкот объединила на экране звезду "Ривердейла" Коула Спроуса и звезду Disney Channel Хейли Лу Ричардсон. Первоисточник, ставший бестселлером по версии The New York Times и получивший несколько литературных премий, снова работал с темой болезни и любви молодых людей, которая попросту невозможна, ведь с их диагнозом – они должны находится на расстоянии друг от друга постоянно. Но ведь мы знаем, что иногда самые романтичные истории как раз и кроются в невозможности прикоснуться друг к другу. Несмотря на смешанные отзывы критиков на фильм в целом, кастинг вновь стал сильнейшим местом фильма. Оказалось, что Коулу Спроусу и правда подходят роли обаятельного, но трагичного возлюбленного.

Автор: Григорий Бондарь