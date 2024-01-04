Прокат фильма в кинотеатрах Украины стартует с 21 марта 2024 года.

Украинская приключенческая комедия "Я, "Победа" и Берлин" по одноименной повести Кузьмы Скрябина, которая должна была выйти в прокат еще весной 2022 года, наконец получила новую дату релиза.

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, прокат фильма в кинотеатрах Украины стартует с 21 марта 2024 года. Создатели фильма обещают, что он погрузит зрителя в атмосферу 90-х – эпоху молодости Кузьмы: музыку, клетчатый кричащий стиль и романтические чаяния молодежи.

По сюжету фильма, обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять у известного коллекционера эту раритетную машину на желанный шестисотый "Мерседес". Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы – обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно – все пошло наперекосяк. Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, наполненном сногсшибательными приключениями.

Особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина – любимые всеми 16 песен Кузьмы перепели специально для фильма самые известные украинские исполнители. Релизы некоторых треков состоялись на музыкальных площадках ранее, премьера других запланирована в ближайшее время. Впоследствии все композиции планируют объединить и выпустить в составе специального музыкального альбома.

Съемка ленты происходила в условиях жестких ограничений во время карантина в 2020 году. Дата премьеры была запланирована на 17 марта 2022 года, но в разгар подготовки к прокату произошло полномасштабное вторжение России в Украину.

"Этот фильм мы создавали с безграничной любовью и глубоким уважением. И несмотря на все препятствия, наконец частичка наших сердец нашла путь к зрителю. Мы – мечтатели, не менее преданные и вдохновленные, чем наш Кузьма, и наше желание – чтобы как можно больше людей смотрели качественное украинское кино. Наша победа еще впереди, но сейчас, с помощью "Победы", мы хотим подарить вам миг радости и света", – рассказала режиссер фильма Ольга Ряшина ("Секс и ничего личного").

Главную роль в фильме исполнил укранский актер Иван Блиндар, которого зритель мог видеть в фильмах "Когда падают деревья", "Сквот32" и "Путь мертвеца", а также клипе группы Latexfauna на песню Surfer.

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