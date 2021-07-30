По версии актрисы, контракт предусматривал премьеру только в кинотеатрах. Disney считает претензии необоснованными.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон подала иск в суд на компанию Disney за одновременную премьеру фильма "Черная вдова" в кинотеатрах и стриминговом сервисе.

По ее версии, контракт предусматривал премьеру только в кинотеатрах. Disney считает претензии необоснованными, так как актриса получила дополнительные средства сверх уже выплаченных $20 млн.

Как пишет The Wall Street Journal, значительная часть гонорара актрисы приходится на часть выручки от продажи билетов в кинотеатрах. "Disney намеренно вынудила Marvel нарушить соглашение без какого-либо обоснования, чтобы не дать Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от ее сделки с Marvel", - говорится в иске, сообщает kommersant.

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Disney сообщила, что ее "печалит и расстраивает, что иск не обращает внимания на последствия пандемии". Компания считает, что полностью соблюдала контракт Йоханссон. "Выпуск "Черной вдовы" на Disney+ с премиум-подпиской значительно увеличил ее способность заработать дополнительные средства помимо тех 20 миллионов, которые она получила до настоящего времени", - утверждает Disney, передает The Los Angeles Times.

Фильм "Черная вдова"

Фильм "Черная вдова", в котором Скарлетт Йоханссон сыграла главную роль, вышел в прокат 9 июля. Картина собрала $156 млн в США и $160 млн в других странах.

Ассоциация владельцев кинотеатров раскритиковала Disney за одновременный выпуск фильма на стриминговом сервисе и в кинотеатрах. Она считает, что это решение стало причиной обвала сборов во второй уикенд и способствовала распространению пиратской копии фильма.

Автор: Ирина Погорелая